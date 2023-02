Fókuszban a vármegyeszékhely építészeti topográfiája

Bemutatták a Veszprém építészeti topográfiáját bemutató kiadványt szerdán az MTA Veszprémi Területi Bizottságának székházában – írja a Napló. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) Kutatási Osztályának művészettörténészei, régészei és építészei által írt mű a város építészetének vizsgálati eredményeit összegzi. A Veszprém város építészeti topográfiája című, 360 oldalas kötet a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó gondozásában, a veszprémi önkormányzat támogatásával jelent meg.

Kolbászkészítés mint közösségi élmény

A Közösség Kádártáért Egyesület és a Kádártai Közösségi Ház szervezésében harmadik alkalommal tartották meg a Kádártai kolbászolás elnevezésű gasztrorendezvényt szombaton a városrészben – írja a veol.hu. Húsz csapat mérte össze fűszerezési és sütési tudását, hogy közülük kikerüljenek a legjobbak. – Jó látni, hogy évről évre egyre több esemény zajlik Kádártán – mondta köszöntőjében Porga Gyula polgármester. Hozzátette, mivel idén már túljelentkezés volt, jövőre nagyobb helyszínt igyekeznek kialakítani a Kádártai kolbászolás versenyzői számára. – Húszféle ízesítésű kolbász közül kiválasztani a legjobbat szinte lehetetlen, nehéz helyzetben a zsűri – vélekedett a polgármester, aki Ovádi Péter országgyűlési képviselővel közösen osztotta ki a megmérettetésre jelentkezőknek az öt kiló húst és a tölteni való belet.

Pecsétkészítésben jeleskedtek a fiatalok

A tizedik alkalommal megrendezett Házasság hete rendezvénysorozat kapcsán kilencedszer hirdettek meg családi rajzpályázatot, melynek eredményhirdetését szerdán rendezték a városháza kis házasságkötő termében – írja a Napló. A fővédnök Csik Richárd önkormányzati képviselő elmondta, az elmúlt években a zsűri munkájában vett részt, ahol megtapasztalta azt, hogy milyen kreatívak a gyerekek. Pedig idén nem volt egyszerű a feladvány, hiszen családi pecsétet kellett tervezni, ami nehéz műfaj. Külön megköszönte a szervezők, Héthelyi Réka és Somody Zsuzsanna kitartó munkáját, ugyanis az elmúlt években a pandémia miatt nem volt egyszerű dolguk.

Ökotúra virágzáskor a bakonyi bükkösben

Májvirágvirágzás a bakonyi bükkösben címmel szervez ökotúrát Tislér Diána túravezető március 12-én 9 órától – írja a Napló. Az érdeklődők a cseszneki várnál gyülekezhetnek, azonban előzetes jelentkezés szükséges. Márciusban, ha kegyes lesz hozzánk az időjárás, már kibújnak a csalogató napsütésre a májvirágok, amelyek a bakonyi bükkösök lila szőnyegét alkotják, érdemes ezt megcsodálni a tavaszi jó időben. A kirándulók megismerkedhetnek a növényekkel és az éledező természet madaraival, emlő­seivel, távcsövek segítségével is megfigyelhetik azokat.

Tudományos konferencia

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK) idén 16 tudományterületi szekcióban rendezik meg. A Fizika, Földtudományok és Matematika (FiFöMa) szekció megrendezését a Pannon Egyetem Mérnöki, Gazdaságtudományi és Műszaki Informatikai Kara vállalta - írja a Napló. A rendezvényre április 11–13. között Veszprémben kerül sor. A szekció keretein belül a fizika, a földtudományok és a matematika szakterületeihez és ezek környezettudományi, módszertani és műszaki kapcsolataihoz tartozó tudományos igényű, erre a célra készített pályamunkák mutathatók be. A rendezvényen több mint 300 hallgató mutatja be pályaműveit, és munkájukat 120 oktató, kutató értékeli – olvashatjuk a vármegyei napilapban.

Kiváló eredmények az országos elődöntőn

Az ágazati és ágazaton belüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén az országos döntőbe jutott közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretekből Alapi Dániel 12. C osztályos tanuló – írja a Napló. Az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége három ágazatban nevezte be diákjait. A logisztikusok közül Bolla Vanda Kata és Svendor Csenge vett részt a versenyen, és az emelt szintnek megfelelő nehézségű feladatsort jól oldották meg. Gépgyártás-technológiai ismeretek tárgyból Megyeri Norbert teljesített a legjobban. Jól szerepelt Bordás Noel, Hajdú Rinaldó, Noszlopi Zoltán és Pozsgai Patrik Domicián is. Informatikai ismeretekből Bolla Benedek Tamás, Polgár Károly, Tóth Bálint és Vörös Dániel vett részt az elődöntőn.

Hadgyakorlat éleslövészettel

Idén is Pápára érkezett az Amerikai Légierő 56. Harctéri Kutató-Mentő Százada, hogy az MH 47. Bázisrepülőtérről kiindulva kéthetes, éleslövészettel egybekötött gyakorlaton vegyen részt – írja a Napló. A HH-60G Pave Hawk helikopterekkel felszerelt harctéri kutató-mentő alakulat rendszeres vendég a pápai katonai repülőtéren. Az amerikai század és a pápai repülőtér vezetése több éve támogatják egymás kiképzési célkitűzéseit. A helikopterek személyzete harctéri körülményekhez hasonlító szituációk során fejleszti képességeit a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőtéren, melyet a pápai katonák támogatnak, cserébe pedig a tapasztalt gépszemélyzetek átadják tudásukat olyan szakterületen, amely tovább növelheti a magyar katonák ismeretanyagát – mondta el Koch János százados, a gyakorlat pápai szervezője.

Finomhangolják a városi buszok menetrendjét

Áldozó Tamás javaslatára két helyen is változtat a helyi menetrenden a Volán. Pápa polgármestere elmondta, a cég emellett elnézést kért a tájékoztatásra vonatkozó kellemetlenségekért – írja a Napló. Néhány hete járta körbe Pápa buszmegállóit a városvezető, és több módosítást, változtatást javasolt. A tanácsokat megfogadták a társaság vezetői. – A Volán tájékoztatási gyakorlatára tett észrevételünk hatására a társaság reagált, elnézést kért a hibáért, és megkezdte az információs táblák áthelyezését – mondta a hivatalos közösségi oldalán megosztott videóban a polgármester.

Elégették a rosszat, elkergették a telet a Bárdos-iskolások

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! – skandálták a gyerekek a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének udvarán. A hagyományos program ezúttal táncházzal is kiegészült, az alsós tanulókon kívül pedig óvodásokat is hívtak erre az alkalomra – írja a Napló. Az iskolában többéves múltja van már a tavaszváró, télűző népszokások felelevenítésének, így az alsósok az ovis vendégekkel, szülőkkel és pedagógusokkal együtt most is körbejárták az iskola udvarán felállított, felöltöztetett szalmabábut, amit közben meggyújtott Karcsi bácsi, a gondnok. Elégettek minden rosszat, betegséget, sőt, még a gyerekek által papírlapokra írt egyéni problémákat, gondokat is a kiszebábbal együtt. A régi hagyomány felélesztése természetesen hatalmas élmény volt a gyerekeknek.

Csokoládét lopott, késsel fenyegetőzött, dühöngött

Letartóztatta a bíróság a benzinkúton csokoládékat eltulajdonító tolvajt a Veszprémi Járási Ügyészség indítványár – írja a Napló. A Veszprémi Rendőrkapitányság február 15-én délután egy veszprémi drogériában, illetve egy háztartási üzletben aznap elkövetett lopás miatt hallgatta ki gyanúsítottként a 37 éves férfit, aki a rendőrségről történő távozása után két órával bement az egyik veszprémi benzinkútra, ahol a shopból több alkalommal, a pulóverébe rejtve 44 darab, közel 40 ezer forint értékű csokoládét tulajdonított el, melyeket elrejtett a benzinkút mellett.A rendőrség pár percen belül elfogta a férfit, majd őrizetbe vétele után gyanúsítottként hallgatták ki további lopás, garázdaság és zaklatás megalapozott gyanúja miatt. Az ügyészség a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében indítványozta a férfi letartóztatását, melyet a Veszprémi Járásbíróság az indítvánnyal egyezően egy hónap időtartamra elrendelt.

Becsülettel küzdöttek a vendég bakonyiak

Jár a dicséret a Fejér-B.Á.L. Veszprémnek, lévén, az Európa Liga A csoportjának keddi körében tisztességgel helytállt, vállalható vereséget szenvedett a kétszeres BL-győztes riválisa otthonában; kézilabdázói időnként borsot törtek a végső diadalra is esélyes gallok orra alá – írja a Napló.

Montpellier HB– Fejér-B.Á.L. Veszprém 34-30 (19-16) Montpellier, 3000 néző. Előzetesen nem a siker lebegett a vendégek szeme előtt, vérmes remények híján egy jó mérkőzést akartak vívni a szextettjük éllovasával, amely múlt héten rondított bele az addig makulátlan EL-mérlegébe. Villámrajtot vettek a Yanis Lenne húzta hazaiak, a 6. percben már 6-2-re vezettek, a mieink támadóhibáit indításokkal büntették meg, de a felállt falon a réseket is megtalálták.

A hajrára még jobban odatették magukat, a szezonban kevesebb szereplési lehetőséget kapott ifjak szép megoldásokkal jelentkeztek, lelkesedésükben felnőttek a feladathoz.

A Várpalota és a Füred is nyert

A férfiaknál a Veszprém, a nőknél pedig a KK Ajka nyerte a megyei rangadót a kézilabda NB II. hétvégi játéknapján – írja a Napló.

Férfiak Szentgotthárdi VSE–VBSK 27-32 (14-17) Szentgotthárd, 50 néző. A vendégek legeredményesebb lövői: Fülöp, Végh 6-6. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3.

Alsóörsi SE–Veszprémi KKFT U23 28-40 (14-19) Alsóörs, 70 néző. V.: Simon, Weinert. A találkozó legjobb gólszerzői: Tárkányi 9, illetve Rubos 8 (3). Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/1, illetve 4/4. BFKA-Balatonfüred U23–VKL SE Győr 32-25 (18-13)

Balatonfüred, 50 néző. A mérkőzés legeredményesebb hazai játékosai: Tősér 8, Holubecz 6. Kiállítások: 12, ill. 12 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 5/3. A bajnokság állása: 1. Komárom VSE 23 pont, 2. VKKFT U23 23, …4. Várpalotai BSK 15, …7. BFKA-B.-füred U23 13, …10. Alsóörsi SE 10.

Nők KK Ajka–Veszprém Pannon SE 35-27 (17-11) Ajka, 200 néző. V.: Gilitsch, Molnár-Szabó. A találkozó legjobb gólszerzői: Vida 6 (4), ill. Takács 7 és Ács 7 (2). Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Hetesek: 5/5, ill. 3/2. Az állás: 1. Bük 24 pont, 2. Veszprém PSE 20, …6. KK Ajka