E nap alkalmából ünnepségen köszöntötték csütörtökön a Csolnoky Ferenc Kórház egészségügyi szakdolgozóit. Töreki-Vörös Ibolya főigazgató köszöntőjében elmondta, az ápolói hivatás ünnepén igyekeznek felülemelkedni az ágazat mindennapjait befolyásoló nehézségeken, és köszönetet mondanak a hivatás képviselőinek áldozatos munkájáért.

– Az ápolók az egészségügyi ellátórendszerben végzett munkájukkal mutatnak példát a másik ember tiszteletére és az önzetlen szeretetre – fogalmazott. – Olyan emberi értékekre, amelyekre ott van szükség, ahol a legnagyobb a szegénység, a reménytelenség, a szenvedés és az elkeseredettség.

Beszélt arról is, hogy a betegellátás és a gyógyítás az ápolók önfeláldozó és elhivatott tevékenysége nélkül nem tudja célját megvalósítani. Ugyanakkor a technikai haladással párhuzamosan az ápolóknak is haladniuk kell a korral, a továbbképzésük elengedhetetlen. Csakúgy, mint a megfelelő kommunikáció és a konfliktusok kezelése. Szót ejtett az ápolói társadalom átlagéletkorának növekedéséről, az utánpótlás hiányáról és a pályaelhagyásról is. A legnagyobb kihívás számukra az ápolói pálya vonzóvá tétele. Felhívta az ünneplők figyelmét arra is, hálásnak kell lenni a sorsnak azért, hogy ilyen szép hivatást adott.

Horváth Ferenc Károlyné ápolási igazgató kijelentette, az ápolók küzdelmes mindennapokat élnek. Úgy fogalmazott, hogy nehéz teljesíteni akkor, ha a rendszer működtetői egyre kevesebben vannak és nem látják a megfelelő számú utánpótlást. Azonban akik talpon vannak és 24 órában dolgoznak, a betegek mellett kell hogy legyenek. Hangsúlyozta, az ápolói munka példaadásról, hitelességről és a szakma jelenlétéről szól. Munkájukban a másik ember tisztelete alapvető érték.