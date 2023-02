Gelencsér András rektor a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa-év fontossága mellett a jó ütemben zajló nemzetköziesítési tendenciákról is beszámolt az intézmény életében, illetve kiemelte aPannon Egyetemnek az oktatói kiválósági ranglistán elért országos második és a diplomás pályakövetési rendszerből kinyert adatok alapján felállított alumni listán elért szintén országos második helyét. Gelencsér András kiemelte, az intézménynek körvonalazódik a szakmai profilja is, ami nem előzmény nélküli: a fenntarthatóság. – Az a tevékenység, amit folytatunk, eddig is, de most hangsúlyozottan a fenntarthatóság felé mozdul el markánsan, ebben is sikerült nagyon jó pozíciót kivívni, és számos olyan elem van a képzési portfóliónkban, amely mind a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolható. Azt kevesen tudják, hogy a Pannon Egyetem volt az első 1974-ben, amely környezetvédelmi képzést indított el, és a környezetvédelmi mérnök képzés is itt indult el először az országban. Most érett meg a világ arra, hogy ezt komolyan is vegye – tette hozzá.

Csillag Zsolt kancellár szerint 2023 a legek éve lesz a Pannon Egyetemen, jelesül soha nem látott mértékű beruházások zajlanak az alsó kampuszon, amelyek országos szinten is egyedülállóvá teszik majd az intézményt, emellett az EFOTT házigazda intézménye lehet, a történelemben elsőként Magyarországra hozza az egyetem a Solar Boat Challenge napelemes vitorlás nagydíjat, jubileumi Veszprémi Egyetemi Napok fesztivált szervez, és továbbra is zászlóshajója kíván lenni a fenntarthatósági technológiák fejlesztésének. – Kétféle felület lehet az egyetem alsó kampuszán: vagy zöldfelület, vagy igényes térköves megjelenés. Megújítunk 16 ezer négyzetméternyi külső épített felületet, majdnem 15 ezer négyzetméter zöldfelületet fogunk újraparkosítani.

A másik nagy beruházás az energetikai korszerűsítés. – Az egyetem új fűtési rendszerre áll át októberig. Mi leszünk az első olyan egyetemi kampusz Magyarországon, amely teljes mértékben elengedi a földgázfogyasztását, ugyanis egy dupla szintű hőszivattyús megoldással kizárólag elektromos energiára fogunk támaszkodni – tette hozzá.

Eszterhai Marcell, a HÖOK elnöke, Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnöke és Lasztovicza Gábor, az EFOTT ügyvezető igazgatója is jelen volt a sajtóreggelin. Kiemelték, nagyon örülnek neki, hogy a Pannon Egyetem az idei év partnere. – Az elmúlt éveket végignézve, és a korábbi házigazda intézményeket nem kevésbé méltatva, a Pannon Egyetem egy olyan, a korszellemet messze meghaladó pályázatot tett le az asztalra, amely tényleg azt mutatja, hogy az egyetem vezetői nagyon messzire látnak a jövőbe. Olyan értékeket és kérdéseket feszeget ez a pályázat, amelyekről mi is azt gondoljuk, hogy nagyon fontosak, és a 21. században nagy hangsúlyt kell erre fektetni a hallgatói közösség, a fenntarthatóság és a zöld fesztivál koncepció tekintetében – tette hozzá Lasztovicza Gábor.