A kora tavaszias napsütéses időjárás sok érdeklődőt kicsalogatott a lovas felvonulásra, nem is csoda, hiszen háttérben a megújított várral kitűnő látványosság volt mindez. A 12 fogat és a 12 lovas jelmezes megmérettetését szakértő zsűri bírálta el, ami után kihirdették a legjobbakat. Minderről Győrffy-Villám András szakértőt, a lovas program szakmai levezetőjét faggattuk a helyszínen. Kiderült, a fogatok versenyét egy nagyvázsonyi, a Hock Ferenc és Barcza István fémjelezte fogat nyerte azzal, hogy sámánnak öltözött Ferenc. A lovasok győztese pedig Hock Liza lett, aki sárkányjelmezt öltött. Ő és Dolly nevű lova ugyancsak helybéliek.

A megnyitón Fábry Szabolcs polgármester elmondta, közösségük nagyon sokszínű, ami farsangi programjukon is mindig bebizonyosodik. Ugyanakkor a helybéliek hagyományőrzők és hagyományteremtők is, elég csak a lovakra gondolni. Elhangzott, az idei volt immár a hetedik lovas farsang, és ezúton is megköszönte Hock Ferencnek, a Nagyvázsonyi Lovas Egyesület elnökének azt ötletet, hiszen ő és neje, Júlia találták ki ezt a lovas mulatságot.