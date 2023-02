Hátrányból álltak fel a fürediek

Ahogy a Napló megírta, a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 23. fordulójában hazai pályán fogadta a Balatonfüredi FC a Gyirmót FC Győr II. csapatát és begyűjtötte a győzelemért járó pontokat. Balatonfüredi FC– Gyirmót FC Győr II 2-1 (0-0) Az első negyedórát több apró szabálytalankodás tarkította, a játék főleg a pálya közepére koncentrálódott. A 31. percben több lehetőség után Szalai próbálkozott egy távoli lövéssel, de a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A szünet után két perc telt el, amikor Bagó jobb oldali szöglete után Görcs fejelt kapura, ám a labda a jobb kapufáról pattant vissza a mezőnybe.

FC Ajka: ketten is dupláztak

A Veol.hu írása szerint könnyed és eredményes játékkal magabiztosan tartotta otthon a három pontot az FC Ajka labdarúgócsapata az NB II. 25. fordulójában. Ajka–Nyíregyháza 4-1 (1-0) Az Ajka kettő, a Nyíregyháza három meccs óta nem tudott nyerni, így lélektanilag fontos mérkőzés várt a csapatokra. Rögtön letámadott a hazai együttes, előbb Gaál, majd Doncsecz tesztelte Fejér képességeit. A 9. percben egy röviden hazatett labdát Fejér vágott ki, majd az ajkai csatárral, Szarkával ütközött. A nyírségi kapus nem tudta folytatni a játékot, így a nemrég igazolt Hrabina Alex állt a gólvonalra. A 17. percben Gaál a tizenhatoson belülről tekert gyönyörűen kapura, Hrabina tehetetlen volt, 1-0.

Megemlékezést szervezett a pápai önkormányzat

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából Pápa önkormányzata megemlékezést szervezett, közölte a Napló. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták, majd a Szovjetunióba vitték. A politikus letartóztatása és fogvatartása az elsső lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, így haladtak a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset jelképe lett a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének – hangzott el az ünnepségen.

Tíz góllal verte a Fradit a Telekom Veszprém

Az akciógólokat tekintve Sipos Adrián és Nedim Remili volt a legeredményesebb a Ferencváros otthonában magabiztosan nyerő Telekom Veszprémben a kézilabda NB I-ben, szombaton, derült ki a Veol.hu-ról. FTC–Telekom Veszprém 30-40 (17-20) Budapest, Elek Gyula Aréna, 1200 néző. Az első 10 perc (6-6) után fokozatosan húzott el a Veszprém az ellenfelétől, amely képtelen volt igazi ellenállást kifejteni. Lékai Mátééknak akadtak jó szakaszaik, de nem tudták megszorítani a vendégeket, akik magabiztosan győztek. A bakonyiak legközelebb, március 1-én, a Paris Saint-Germain otthonában szerepelnek a Bajnokok Ligájában.

Farsangot rendeztek Vilonyán, tűzre vetették Gizit és a bánatzsákot

A Napló beszámolt róla, hogy farsangot rendeztek Vilonyán a napokban. Az ötletes jelmezeket egyenként mutatták be a színpadon a gyerekek, akik közül Szabó Zejna nyerte az első díjat. A jelmezbemutatót tánc követte. Másnap a farsangot körülölelő hagyományokról tartott egy rövid előadást Fésűs Katalin a kultúrház udvarán. Onnan egy vidám társaság sétált el a Séd parkhoz, ahol meggyújtották a Gizinek elnevezett kiszebábot és a bánatzsákot. A Vilonyai Népdalkör tavaszköszöntő dalokkal érkezett a parkba. A rendezvényt sötétedésig tartó zenehallgatás, borozgatás, beszélgetés zárta.

Somlói lovasok támogatják a legkisebbeket

A Veol.hu-ról kiderült, Unger Fanni, az első sümegi lovasbál egyik fő szervezője, a Veszprém Megyei Lovasklubok Egyesületének (VMLE) elnökségi tagja, a Somló Térség Lovas Egyesület aktív versenyzője és edzője átadta a bálon gyűjtött adományt Szabó Bencének, a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány ügyvezető igazgatójának a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Unger Fanni elmondta, hogy sokan elmentek a rendezvényre, a háromszáz vendéggel telt ház volt a Hotel Kapitány Királyok termében, és a megjelentek támogatták a nemes ügyet képviselő alapítványt. Az adományból műszereket vásárolnak majd.

Hatalmas tömeget vonzott az irodalom Veszprémbe

Az irodalom, a szubkulturális művészet, a Z generáció alkotói folyamatai izgalmas, növekvő és virágzó szelete kultúránknak, írta meg a Napló. A Holtszezon összművészeti fesztivál főleg az irodalomra, illetve azokra a határműfajokra helyezi a hangsúlyt, amelyeket sokan kedvelnek. A fesztivál idén nemzetközi vizekre is evezett, hiszen több neves nemzetközi alkotó is csatlakozott az eseményhez. Olyan művészek is helyet kaptak köztük, mint Leopold Maurer bécsi képregényrajzoló vagy Kira Poutanen finn ifjúságiregény-szerző. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt irodalmi rendezvényét, a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivált február 23–26. között rendezték meg.

Kiállítást nyitottak Veszprémben

A Veol.hu beszámolója szerint Tóth Andrej műveiből nyílt kiállítás a veszprémi Kunsztban. A művész nem átfestette a képeket, munkájával dialogizál, megerősíti az eredeti fotókat. Ebben a sorozatban két művészeti ág, a fotó és a festészet, illetve két alkotó találkozik, és ezáltal új minőség születik. A kiállítási anyag témájának a pandémia okozta helyzet adott apropót. – Ami most, 2023-ban Veszprémben történik, az szól a városnak és a világnak is. A városnak, hiszen az EKF kifejezett célja a közösségek és identitások erősítése, hogy olyan helyek jöjjenek létre, amelyek hozzáadnak Veszprém hírnevéhez és találkozási pontként is funkcionálnak. A világ e szeletét látjuk a képeken, melyek a világnak talán nem a legvidámabb szeletét mutatja be, de ilyen három év után, amiben most vagyunk, nem is várható el felhőtlenség – mondta Navracsics Tibor, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős kormánybiztos a megnyitón.

Kéttornyos játszóvár az ajka-tósokberéndi iskola udvarán

Energia őrjárat, mozgó planetárium és játszóvár segítségével kapcsolódnak ki a tósoki kisdiákok. Programokkal teli, mozgalmas félév elé néznek a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tanulói, írta meg a Napló. Rieder András iskolaigazgató közölte, az elmúlt években a Covid19-járvány és a gazdasági válság miatt a gyermekeknek a tanórák közötti rövid szünetekben sem volt lehetőségük kikapcsolódni. -Idén igyekszünk az elmaradt szabadidős programot az iskola falai közé újra behozni – mondta az igazgató. Így tavaly ősszel és idén egyhetes programsorozaton belül paleontológus látogatott az iskolába, és szerzetes nővérrel is találkozhattak a fiatalok.

Márfi Gyula előadása Veszprémben

A Napló azt írta, hogy Márfi Gyula Szombathelyen élő nyugalmazott érsek az iszlámról tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban. Az eseményen részt vett Udvardy György veszprémi érsek is. Márfi Gyula – aki könyvet is írt a témáról – iszlámról vallott nézeteit nemcsak itthon, európai szinten is figyelem kíséri. Álláspontja kialakításához, mint mondta, hozzásegítette a Covid okozta bezártság, ami alatt legtöbb idejét a kérdés tanulmányozására fordította. Akkor olvasta el saját Korán-kötetét, ismerkedett meg a 13. században keletkezett Saria-törvénnyel. A két legfőbb szakértőt hívta segítségül az iszlám megértéséhez: Allahot és legfőbb prófétáját, Mohamedet, aki egyben hadvezér és államfő.