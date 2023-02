Megbecsülik az időseket

Februárban a 13. havi folyósítás mellett már a 15 százalékkal megemelt nyugdíjak érkeznek, mert a kormány számára fontos az idősek megbecsülése, hangzott el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő pápai sajtótájékoztatóján, írta meg a veol.hu. A Fidesz pápai irodájában tartott sajtóeseményen a képviselő emlékeztetett, 2009-ben a baloldali kormány a 13. havi nyugdíjat megszüntette, ezzel abban az évben 100 milliárdot, 2010-ben 280 milliárdot vett el az idősektől. – A kormánynak fontos az idősek megbecsülése, hiszen egy életet végigdolgoztak, ezért is építettük vissza a 13. havi nyugdíjat, ami februárban a megemelt, 13. havi juttatással együtt érkezik – emelte ki Kovács Zoltán.

Veszprémi közösségi helyszín fiataloknak

Négy új találkozási pontot hoztak létre fiatalok a vármegyeszékhelyen a közelmúltban, olvasható a Naplóban. A kültéri pontok a Veszprémgeneration projektben jöttek létre. A programra a Lélektér Alapítvány nyert el forrást a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretéből. A projektet helyi fiatalok igényei hívták életre: a beavatkozások előtt korlátozottan voltak a városban olyan kültéri helyszínek, közösségi terek, találkozási pontok, amelyeket a fiatalok magukénak éreztek, és ahol lehetőségük adódott találkozni, közösségi élményeket szerezni – tájékoztatott a Lélektér Alapítvány.

Angol nyelvű honlap

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Veszprém Vármegyei Levéltára angol nyelvű honlapjának fejlesztésével az angolul történő kommunikáció biztosítása, egy új, színvonalas, jól átlátható, okostelefonra is optimalizált felület létrehozása volt a cél, amit a közelmúltban sikerrel megvalósítottak, írja a veol.hu. A fejlesztésnek köszönhetően egy egységes, komplex és informatív honlapot készítettek, mely a magyar honlaptól függetlenül működik. Az angol nyelvű felület megvalósítása hatalmas segítség a külföldi érdeklődők, vendégek számára, akik ezzel megfelelő információhoz jutnak az intézmény elérhetőségeitől kezdve a működésén át olyan gyakorlati kérdésekig, mint a levéltári kutatás és az ügyintézés.

Ajkán generációkon átívelő hagyomány a sváb bál

Örülhetünk, hogy újra van gyermek tánccsoportunk, egyre többen hordják a népviseletet, a hagyományőrzés fontos összetartó ereje a kö- zösségnek – fogalmazta meg köszöntőjében Töltl János, Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke a hagyományos sváb bálon, amelyet a múlt szombaton tartottak a Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornacsarnokában tartottak, olvasható a veol.hu honlapon. A mu- latságot 1996 óta rendezik meg, és generációk óta töretlen népszerű-ségnek örvend.

A tapolcai Vetsey Károly festményeiből nyílt kiállítás a veszprémi Agórában

Vetsey Károly festőművész A természet nevében című kiál-lítása nyílt meg az Agóra Veszprém Kulturális Központban, írja a Nap-ló. A tárlat február 28-ig látogatható. A megnyitón köszöntőjében Fa-zekas Orsolya, az intézmény művelődésszervezője hangsúlyozta, hogy az alkotó kellemes hangulatot csempészett képeivel az aulába. A kiál-lítást megnyitva Barczáné Tóth Boglárka, a Tapolcai Tamási Áron Mű-velődési Központ vezetője arról beszélt, hogy különleges számára az esemény. Arról beszélt, hogy Vetsey Károly alkotásaiból a felénk irá-nyuló szeretetet és a festészet iránt érzett szenvedélyét ismerhetjük meg. Érezni romantikus alkotásain a természet, a hely iránt érzett sze-retetét, a városhoz, a Balatonhoz, a környező erdőkhöz fűződő vonzal-mát. A természet szeretete gyermekkorától összefonódott napjaival, éle-te minden percében jelen van, a kötődés alkotásain is érezhető.

Magukra hagyta állatait

A Veszprém Vármegyei Főügyészség állattartástól eltiltás érdekében perli azt a 33 éves nőt, aki 2021 októberében az egyik Somló környéki faluban két kutyát és öt macskát hagyott magára, amikor elköltözött a lakóhelyéről, írja a veol.hu. A nő tavaly október-ben a visszatérés szándéka nélkül egy másik Veszprém megyei telepü-lésre költözött, a kutyákat láncra verve hagyta, anélkül, hogy az élel-mezésükről, itatásukról, felügyeletükről gondoskodott volna. A vád-lott ezen túl elköltözésekor az egyik melléképületbe bezárt öt macs-kát úgy, hogy azok élelmezéséről, itatásáról nem gondoskodott, s az állatok ki sem tudtak jönni az épületből. Az elhagyott és sovány álla-tokra végül állampolgári bejelentés alapján négy nappal később talál-tak rá. Az Ajkai Járásbíróság a tárgyalás mellőzésével meghozott jog-erős büntetővégzésében állatkínzás vétsége miatt felfüggesztett fog-házbüntetést szabott ki.

Katonának jelentkezhetnek a fiatalok

Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az önkéntes kato-nai szolgálat (ÖKSZ) elmúlt kétévi mérlege – tájékoztatta a Naplót Maksa Tibor hadnagy. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilván-tartó Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ toborzó-tisztje elmondta, elsősorban a 18–25 év közötti, továbbtanulást terve-ző fiatalok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár jelent-kezését várják, aki motiváltnak érzi magát, és érdekli, milyen a kato-nák élete. A kiképzések tervezetten március 13-án indulnak az ország valamennyi pontján, a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél. Az első két hónapban az alapkiképzésen a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. A képzés második, négy hónapos részében az önkéntesek folytathatják a kiképzést ugyan-ott, lakóhelyük vonzáskörzetében, de műveleti besorolású alakulatnál is.

A Lesence vízrendszer rendbetételén dolgoznak

Az elmúlt évben munkagépek sokasága jelent meg a 71-es számú főút mellett, a Szigliget és Balatonederics közötti lápos területen. A veol.hu megkereste a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi együttműködésében jelenleg folyamatban van a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható kezelésére című, Kehop-os beruházás megvalósítása. A beruházás talán legjelentősebb eleme a Lesence vízrendszer létesít-ményeinek felújítása. Az északi parton a Tapolcai-medence vizei (Ta-polca, Lesence-, Kétöles- és Világos-patak, a Középvízi-csatorna, és a Nemesvitai övárok) a Lesence nádas szűrőmezővel kiegészülve alkot-ja a Lesence vízrendszert. A vízrendszer vízgazdálkodási feladata az érkező szennyezések, hordalék, uszadék, valamint tápanyagterhelé-sek jelentős részének visszatartása, kiülepítése.

Farsangoltak a veszprémi Dózsavárosban

Harminc éve már, hogy a Dózsavárosi Baráti Kör a hagyományai közé felvette a februári farsangi bált is, olvashatjuk a Naplóban. Amint Csécs Ferenc, a baráti kör elnöke elmondta, azért is örültek az idei al-kalomnak, mert a megelőző két évben a Covid, majd pedig egy másik betegség miatt nem lehetett meghirdetni a bált. Idén mintegy száz-nyolcvanan ünnepeltek a Dózsa-iskola emeleti zsibongójában. Zászlóval, aranypa-lástban vonult be a baráti kör húsz tagja, visszahozva ezzel az EKF megnyitójának egyik színpadképét, ahol így szerepelt a baráti kör. Az elnök azzal toldotta meg az élményt, hogy elmagyarázta, mit jelente-nek a szimbólumok a városrész új zászlaján. Ezek után lépett a mikro-fonhoz az est fővédnöke, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki fe-leségével együtt érkezett a farsangi bálra. Kifejezte örömét, hogy a Dózsaváros közösségi életébe még az ilyen megmozdulás is beletarto-zik.

Megelőzhetők a fagykárok

A fagykárok elkerüléséhez adott tanácsot a Bakonykarszt Zrt, írta meg a veol.hu. A vízmérő elfagyása és az ebből eredő károk elkerülése ér-dekében javasolja a szolgáltató a fagy elleni védelmet. A társaság kö-zölte, az aknafedél szigetelésével lehet leginkább védekezni a fagykár ellen. Hozzátették, érdemes ellen- őrizni, nincs-e víz az aknában, és hogy helyén van-e az aknafedél. Arra is felhívták a figyelmet, ha az akna mélysége nem éri el a legalább 90 centimétert, vagy ha oldalról is lehűlhet, a vízmérőt és az aknában lévő vízvezetéket is tanácsos be-takarni megfelelő hőszigetelő anyaggal.

Udvardi Erzsébetre emlékeztek

Emlékmisét tartottak a minap a badacsonytomaji Szent Imre-templomban Udvardi Erzsébet emlékére, tájékoztatott a Napló. A Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, Baja és Badacsonytomaj város díszpolgára életének 84. évében hunyt el 2013. február 4-én. Az évforduló alkalmából a város ön-kormányzata és a helyi egyházközség elnöksége autóbuszos emlékutat is szervezett Bajára, Udvardi Erzsébet szülővárosába, hogy megkoszorúzzák a festőművész sírját.

Level 42 a paloznaki jazzpikniken

Idén nyáron a ’80-as évek ünnepelt jazz-funk fúziós bandája, a Level 42 régóta várt koncerttel táncoltatja meg a Paloznaki Jazzpiknik kö-zönségét, írta meg a veol.hu. Augusztus 5-én egy igazi legendát hoz-nak el a szervezők Balatonra, hogy rajongóik nagy örömére pótolják a 2020 óta már kétszer elmaradt koncertjüket. Augusztus 3-án Nik West és Rick Astley nyitja a háromnapos pikniket. Augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation zenél a Jazzpiknik Nagyszín-padán, augusztus 5-én pedig az Incognito, majd a várva várt Level 42 lép fel a Balaton-part legnagyobb presztízsű butikfesztiválján.

Helyzetekig jutottak csak a pápaiak

Egy hét alatt már a negyedik felkészülési mérkőzését játszotta a labdarúgó megye I-es Perutz FC, olvasható a Naplóban. A pápaiak ugyan egygólos vereséget szenvedtek a Koroncótól, de egyre jobb formában várják a tavaszi folytatást. Sérülések, betegségek miatt ezúttal is voltak hiányzók a pápaiaknál, akik a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályt vezető Koroncóval meccseltek. Az első félidőben mindkét kapu előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, ezeket viszont nem sikerült értékesíteni. Az első felvonás utolsó percében aztán egy szöglet után Horváth érkezett a rövidre és a gólvonal mögé juttatta a labdát. A Koroncó egygólos előnyét annak ellenére meg tudta őrizni a lefújásig, hogy a hazaiaknak a második 45 percben is volt egyenlítési lehetősé-gük.