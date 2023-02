Hagyományteremtő céllal rendezték meg a veszprémi tangóbált

Hagyományteremtő céllal rendeztek a napokban újévi koncertet és tangóbált a vármegyeszékhelyen. A Napló tudósítója szerint a rendezvénynek a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum adott otthont. Az estet a Veszprémi Tangó- és Mozgásművészeti Egyesület szervezte. Balogi Szilvia és Tatorján József szakmai fő szervezők elmondták, hagyományteremtő céllal hívták életre az eseményt. A házaspár mintegy tíz éve működtet tangóklubot és tánciskolát Veszprémben. Az esemény résztvevőit Hegedűs Barbara alpolgármester és Pap Máté kancellár, a rendezvény védnökei köszöntötték. A program első részében a Vörös Eszter Tangó Kvintett adott koncertet. Az együttes műsorában főként Astor Piazzolla, a híres argentin bandoneónos és zeneszerző művei szerepeltek, mondtael Balogi Szilvia.

Idén is nagy sikere volt a városlődi sváb bálnak

Csaknem kétszázan szórakoztak a pandémia miatt két év kihagyást követően ismét megrendezett 56. Sváb bálon a városlődi művelődési házban. A veol.hu azt írta a mulatságról, hogy Városlődről, Ajka és Veszprém térségéből, a Balaton-parti településekről érkező vendégeket Schell Tamás polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy az első bált 1967-ben a művelődési ház akkori igazgatója, Tóth János Zoltán szervezte meg. Azóta generációk nőttek fel, de a bál töretlen népszerűségnek örvend. Az idei első bálon a tizenévestől a 80 éven felüliekig minden korosztály képviseltette magát. A hangulat minden évben nagyon jó, aki egyszer részt vesz rajta, máskor is el kíván jönni. Az esten a helyi művészeti csoportok léptek fel. A Városlődi Vegyeskar karnagyát, Bankó Mónikát, a Pergő Rozmaring Táncegyüttes művészeti vezetőjét, Reiter Andreát és a Heimatklang aus Vaschludt karnagyát, Takácsné Pfeiffer Hajnalkát virággal köszöntötte Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője.

Újra kinyitott az eplényi síaréna

Újra kinyitották az eplényi síarénát, ahol több pályán, összesen 2400 méteren lehet sízni, snowboardozni, adta hírül a Napló a Síaréna Vibe Park felhívása kapcsán. Mint írták, már a nyitásra is többen érkeztek hozzájuk. A 2022–23-as szezon eddig nem alakult kedvezően, hiszen a december 14-i nyitás után nem sokkal be kellett zárni az arénát, mert annyira felmelegedett a levegő, hogy nem tudták beindítani a hóágyúkat, nem lehetett jó minőségű pályát kialakítani. A mostani lehűlés viszont kedvezett a hógyártásnak, így ismét lehet élvezni a téli sportokat a Bakonyban.

Kevesebb hazai, több külföldi vendég Veszprém vármegyében

Csaknem minden tizedik vendégéjszakát vármegyénkben töltötték el a turisták tavaly az év első háromnegyedében, ezzel a főváros után a második helyen szerepel a vármegye a legnépszerűbb hazai úti célok között, közölte a Napló. Az ország kereskedelmi szálláshelyein 2022 első három negyedévében 20 millió 733 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek, ami 58 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakáét. A Központi Statisztikai Hivatal kiadványa szerint Veszprém vármegyében 1 millió 993 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek, ez 37 százalékkal haladta meg az előző évi bázist. A vendégéjszakák száma júliusban és augusztusban is átlépte a félmilliót.

A II. világháború sodorta el a veszprémi Méhes Társbirtokosságot

Bándi László kezdeményezésére, Jákói Bernadett helytörténeti kutatásai nyomán került vissza a Méhes Társbirtokosság táblája, amit 2006. május 29-én avatott fel az akkori polgármester, Dióssy László polgármester. A veol.hu szerint a Méhes Társbirtokosság 1888–1945-ig élt, és a veszprémi értelmiség egyik szórakozó- és találkozási helyéül szolgált a Séd völgyében, a pajtakerti domb-oldal alatt álló épület és kerthelyisége. A leírások szerint a huszonegy veszprémi értelmiségi polgár és néhány virilista által 1888-ban alapított vendéglő egészen az 1940-es évek végéig működött. A szigorúan zárt körű társaság tagjainak számát emelni nem akarták. A várostörténeti kiadvány arról is írt, hogy 1945-ben a nagy múltú, ekkor 57 éves Méhes-vendéglőt és a jól működő Méhes Társbirtokosságot a II. világháború elsodorta. Mint vendéglő, az 1950-es évekig még működött, majd az épületeit lebontották.

A természethez vitték közelebb a veszprémi óvodásokat

Óvodásoknak szerveztek kétfordulós természetismeretei vetélkedőt a veszprémi Szilágyi Keresztény Iskolában. A Napló írása szerint a versenyt idén immár kilencedik alkalommal hirdették meg, nagy érdeklődés mellett. Eveli Péter, az iskola igazgatója elmondta, a vallásos nevelés, a magyar népi kultúra ápolása mellett a természet iránti elköteleződés mindig is jellemző volt a Szilágyi iskolára. A Szilágyi Keresztény Iskola 2005 óta viseli az Ökoiskola címet, és 2012-ben elnyerték az Örökös Ökoiskola titulust. Ezen indíttatásból hívták az óvodásokat a természetismereti levelezős vetélkedőre, melyben a város szinte minden nevelési intézménye, illetve környékbeli óvodák is részt vettek. Mint kiderült, közel 200 gyermek küldte be mindkét forduló feladatlapját, akiknek ajándékokkal köszönték meg a munkájukat.

Tótvázsonyban büszkék a helyi közösségekre

Jó hangulatú telt házas civil évnyitót rendezett a helyi művelődési házban a Szendrei Szilárd vezette Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, derült ki a Napló írásából. Képekkel emlékezett vissza az egyesület a tavalyi évre. Sipos Ferenc polgármester elmondta, nehéz mérlegre tenni mindazt, amit az egyének vagy a közösségek tesznek a településért. Példaként azt hozta fel, néha látványosabb, ha valaki felvesz a földről három csokipapírt, mint ha valaki napokig, hetekig dolgozik egy projekten. Ugyanakkor nem egyformák a lehetőségek sem. Szerinte bárki bármennyit tesz a közösségért, éppoly fontos. A lényeg, hogy szóljanak az emberek a szomszédaiknak, jöjjenek a rendezvényekre, hogy ismerjék meg egymást.

Kibővíthetik a veszprémi Fiatalok napja rendezvényt

A fiataloknak szóló programokról is szó esett az Ifjúsági Kerekasztal keddi ülésén, derült ki a veol.hu írásából.– A kerekasztal évente kétszer ülésezik, a tanácskozások célja, hogy a várost a fiatalok számára még vonzóbbá tegyük – mondta Hegedűs Barbara alpolgármester, az Ifjúsági Kerekasztal elnöke. Hozzátette, a kerekasztal tagjainak beszámoltak a folyamatban lévő Hangadó elnevezésű projektről: az Erasmus-pályázatból finanszírozott programban a város ifjúsági koncepciójának megújításán dolgoznak. Az alpolgármester megjegyezte, a koncepció várhatóan év végére készül el. Az ülés másik fő témája a Fiatalok napja elnevezésű rendezvény tervezése volt, amelyet a korábbi évekhez képest kibővítve, a fiatalok még aktívabb bevonásával tartanának meg.

Veszprémben a kevés hó is torlaszokat, közlekedési akadályokat okozott száz éve

Enyhe idővel búcsúzott 1922 decembere, és 100 évvel később 2022 decembere is, írja a Napló. Száz éve december 31. volt a hónap legmelegebb napja 10,3 fokos délutáni hőmérséklettel, 2022 decemberében szintén 31-én volt a legmelegebb, ekkor délután 13,7 fokot mutatott a hőmérő. Veszprémben az első fagyos napot január 14-én jegyezték fel mínusz 1,3 fokos reggeli hőmérséklettel. A legmelegebb napon, 10-én 7,9 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete. 16-tól 20-ig viharossá fokozódott az északnyugati szél, amely országszerte hófúvásokat okozott. A Meteorológiai Intézet 1923. január 21-én reggel kiadott jelentése szerint: hazánkban megszűnt a havazás, a hóréteg azonban változatlanul megmaradt, s a hófúvás tovább tartott, az ég derültebb lett, a hőmérséklet ma reggelre közel [mínusz] 10 fokig süllyedt.

Európa-kupát nyert a sümegi teqballos

Blázsovics Ádám többszörös teqballvilágkupa-győztes ismét remekelt, ezúttal a jelenlegi világbajnok ellen nyert a döntőben, megszerezve az első helyet Skopjéban a European Teqball Tour versenyen, adta híról a Napló. Észak-Macedónia fővárosában száznegyven fős mezőny várta a kezdő sípszót az egyéni és páros megmérettetéseknek is helyet adó tornán. Blázsovics Ádám lapunk érdeklődésére elmondta, eddigi eredményei alapján kiemeltként indult a megmérettetésen egyéniben, és a döntőben a jelenlegi világbajnokkal, Györgydeák Aporral került össze.