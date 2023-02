Lendületes, elegáns, jókedélyű és rendkívül pozitív kisugárzású, ahogy helyet foglal a gyönyörű szálloda halljában. Azt is lehet látni azonnal, az üzletember két lábban a földön áll. Az ember azt hinné, ilyen környezetben csak tehetős emberek fordulnak meg, noha itt karácsony előtt nem így történt. Szabadics Zoltán, felesége és gyermekeik rengeteget szerveztek, dolgoztak, mindenből kivették részüket, amikor az év végi ünnep előtt két nap alatt összesen hatszáz, nevelőotthonban vagy nevelőszülőknél élő gyermeket láttak vendégül, természetesen az őket kísérő felnőttekkel együtt.

– Az, hogy jó körülmények között élhetünk, a társadalomnak lehet köszönni, hiszen minden forintot meg kell termelni, elő kell teremteni. Nem kérdés, miért ne segítenénk, illetve adnánk vissza azoknak mindebből, akik nehezebb körülmények között élnek, vélekedett az üzletember.

Felidézte, több mint tíz évvel ezelőtt a feleségével együtt kerestek az egyik fiúknak tábort, de nem találtak. Akkor döntötték el, kezdetben kis létszámmal ugyan, de létrehoznak egyet. Az elsőt jó tanuló és jó magaviseletű gyerekeknek alapították, majd bővültek a férőhelyek és táborozhattak a betegségből gyógyulók, majd a honvédelem és a természetvédelem iránt érdeklődők is. Aztán az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány révén négy éve megismerték az ÁGOTA (állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok támogatásáért) Alapítványt, így megtudták, hogyan élnek az állami gondozásban lévő gyermekek, illetve fiatalok. Amikor meglátták, mennyire éhesek a szeretetre ezek a gyermekek, mennyire kedvesek, ügyesek, érdeklődőek, elhatározták, örömet szereznek nekik, megajándékozzák őket finom ételekkel, édességekkel, mikulás csomaggal, így jött létre a múlt évi vendéglátás. A szereteten, az ellátáson és az ajándékon kívül arra is gondoltak, motivációt jelenthet nekik a környezet, hogy törekedjenek rá, illetve legyenek sikeresek az életben, esetleg keltse fel érdeklődésüket a szállodai munka.

Kovács Erika és Resort Szabadics Zoltán

Fotós: Penovác Károly/Napló

A kérdésre, honnan ez az adakozás, segítség melletti elköteleződés, ami nem igazán jellemző a társadalomban, különösen tehetősen, egy elegáns környezetben, Szabadics Zoltán azt mondja, mindig is nagycsaládra vágyott a feleségével együtt, akivel öt fiút nevelnek, így tudták, mennyi erőfeszítést, mennyi mindent igényelnek a gyermekek. Aztán amikor látták, milyen sokba kerülnek a táborok, nem volt kérdés számukra, ha egyszer megtehetik, miért is ne lehetne náluk térítés nélkül pihenni? Ezidáig összesen hétezer gyermek nyaralt náluk úgy, hogy egy fillért sem fizettek, és ők a jövőben is így táboroztatnak.

Szabadics Zoltán elmesélte, évekkel ezelőtt az egyik fiúk sajnos daganatos beteg lett, és akkor azzal is szembesültek, hogy a gyógyuló gyermekekre milyen kedvező hatással vannak a találkozások, beszélgetések, az önfeledt nevetés, a játék. Így a meglévő táborba az egészségesek közé hívták őket, mert meggyőződésük, hogy nekik ugyanúgy szükségük van barátságra, sikerre, élményre, örömre. Nagyon fontos, hogy találkozzanak egymással, mert így az egészségesek látják, hogy egyes gyermekeknek miért nincs hajuk, megtudják, szembesülnek az egészségesek, hogy mi az a kemoterápia, illetve a sugárkezelés, és így reményeik szerint nem gúnyolják majd a másikat, amire sajnos gyakran adódik példa. Szabadics Zoltán úgy fogalmazott, az elfogadás, a tolerancia, az alkalmazkodás alapvető az életben, amit az ember egy ilyen táborban lát, megtanul, így elsimulhatnak a konfliktusok, ami adott esetben sok gyermek életét megkeserítheti.

A felvetésre, hogy milyen indíttatásból hozta létre a Balaton északi partjának egyetlen ötcsillagos, felnőttbarát szállodáját, úgy mondta, öt gyermekük van, és bizony ajándék számukra az, amikor kettesben lehetnek a feleségével. Meggyőződése szerint az embernek szüksége van nyugodt, csendes időszakra, amit kínál egy olyan szálloda, ahol nincsenek kisgyermekek, akiket természetesen ők is nagyon szeretnek. Viszont nagyon jól jönnek, és a feltöltődést szolgálják az olyan napok, amikor az ember csak egyedül, illetve a párjával lehet. Ami a magas színvonalat illeti, nagy örömmel tölti el, hogy egy igényes, szép környezetet mennyire ragyogóvá tesz Magyarország egyik kiemelkedő természeti értéke, a Balaton közelsége. Balatonfüred pedig egy lenyűgöző, csodálatos város, rendkívül gazdag, példaértékű múlttal és jelennel.