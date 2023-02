Ezúttal is gazdát cserélt az esten több süteményrecept. Például a mézeslapé, amelyhez 30 deka lisztet, öt deka margarint, 10 deka porcukrot, egy evőkanál mézet, egy tojást, egy tojás sárgáját, teáskanélnyi szódabikarbónát kell összegyúrni, nyújtani, majd két lapot sütni világos színűre. Tetszőleges krémmel töltve egy napig ajánlatos pihenni hagyni. Kiderült az is, hogy a kelt tészta gyenge marad másnap is, ha nem teszünk bele tojást. A kedvelt aprósütemény, a Néró tésztájához pedig 50 deka liszt, 35 deka margarin, 25 deka cukor, fél csomag sütőpor, egy vaníliás cukor, némi reszelt citromhéj és öt tojás sárgája kell. A tésztából fél diónyi halmokat kell tenni sütőpapírra és világosra sütni, majd kettesével összeragasztani a sütiket lekvárral.