Az önkormányzat nevében a szépkorúakat Boros Tamás polgármester köszöntötte, aki hosszú, boldog időskort és sok, egészségben eltöltött évet kívánt valamennyi magyargencsi idős embernek.

– Akik ma itt jelen vannak, kivétel nélkül sokat tettek le az asztalra, gyermekeket, unokákat neveltek fel, bizonyítottak a munkában, megállták a helyüket az életben, példaként állíthatóak a fiatalabb korosztály elé – fogalmazott beszédében a polgármester.

– Ennek a kornak is megvannak a maga szépségei: irodám ablakából gyakran látom, hogy a nagyszülők unokáikat kísérik a játszótérre, látom a féltő gondoskodást, az örömöt, amit éreznek a picik iránt. Másfajta felelősség ez, mint szülőnek lenni, mert amíg a szülő nevel, a nagyszülő hosszú élettapasztalatának köszönhetően inkább tanít. Önök megélték és megtanulták kezelni a jót és a rosszat is, megbecsülték, amit elértek, összetartották a családot, értéke volt mindennek, amit a két kezükkel hoztak létre. Sajnos ebben a felgyorsult világban az előbb felsorolt értékrendek egyre inkább háttérbe szorulnak, de arra kell törekedni, hogy ez a kor, amit szép kornak hívunk, valóban az is legyen.

Boros Tamás megemlítette, hogy az idősek napi ünnepség előtt otthonukban köszöntötték a község két legidősebb lakóját, a 93 esztendős Hegedűs Istvánnét valamint a 88 éves Vida Bélát. A megnyitó után a jelenlévők az S.K. Társulat az Itt mindenki derül című kabaréját tekintették meg, az ünnepség folytatásaként a 2007 óta működő Magyargencsi Dalkör előadásában közismert dalokat hallgathattak az idősek, akiknek ezután az általános iskolások vidám műsorral kedveskedtek. A program vacsorával, tombolával és zenés mulatsággal zárult.