Hétszázan indultak a balatonfüredi szerelmes futóversenyen

A 3,5 kilométeres sétától az 50 kilométeres futásig bő volt a sportos kínálat vasárnap a VII. Schiller Szerelmes Füred versenyen – számolt be róla tudósításában a Napló. A hagyományos esemény az elmúlt időszakban annyira beírta magát az éves futónaptárba, hogy már szinte elképzelhetetlen nélküle a balatonfüredi február. Mindez meg is látszik a népszerűségen, idén is sokan vettek részt a megmérettetésen, futva, gyalogolva vagy nézőként, szurkolóként. A szervezőknek szerencséjük volt abból a szempontból, hogy ragyogó napsütés és kellemes hőmérséklet várta a Vitorlás térre és a Tagore sétányra kilátogatókat. A páros viadalon a férfiak rózsával várták a hölgyeket a célban.

Az élmezőnyben végzett Veszprém városa

Az előkelő hetedik helyen végzett Veszprém a European Best Destination (Európa legjobb úti célja) szavazáson, és első lett a település a kontinens legjobb családbarát városi desztinációinak rangsorában. Ez tovább erősíti a város nemzetközi népszerűségét – írta meg a Napló. Veszprémre a hazai voksokon túl sok szavazat érkezett angol, amerikai, francia és ír utazóktól. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy Veszprém előkelő helyen szerepel e nemzetek turisztikai célpontjai között is. A pályázatot a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. írta és menedzselte. A jeles versenyben már a részvétel is nagy jelentőségű Veszprémnek, hiszen olyan népszerű desztinációkkal szállt ringbe, mint London, Bécs, Athén, Koppenhága és Prága.

Leírhatatlan pusztítást okozott a földrengés, nyilatkozta a magyarpolányi mentő

Borzalmas pusztítást végzett a földrengés Törökországban, ahol rengeteg a halott, és apokaliptikus állapotok uralkodnak, ezt mondta hazaérkezése után Kulcsár József, a magyarpolányi Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány elnöke a veol.hu-nak. "Nem tudok még beszélni a látottakról, mert nincsenek szavak a leírhatatlan pusztításra. Már 33 éve veszek részt hasonló mentésekben, de ilyen szörnyűséget még sosem láttam" – idézte fel borzalmas emlékeit Kulcsár József, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal február 7-én ment ki a földrengés sújtotta Törökországba, és 12-én este érkezett vissza. A csoporttal tartott több kutya, köztük József Lendon nevű német juhász kereső-kutató kutyája is.

Séf főzött a gyulafirátóti óvodában

Grillezett paprikakrémleves levesgyönggyel, csicseris szárnyasragu zöldséges barna rizzsel – ez most nem egy kedvelt nagyvárosi étterem ajánlata, hanem egy óvoda szerdai ebédmenüje. A veol.hu beszámolt róla, hogy egészséghetet tartottak a veszprém-gyulafirátóti Kastélykert Óvodában, amelynek konyhájában ennek apropóján egy fővárosi séf volt a vendég. István András segédkezett az óvoda dolgozóinak, az ebédet az ő receptje szerint készítették el közösen. Az óvoda tájékoztatása szerint a gyerekeknek különösen ízlettek az ételek, pedig ezen a téren az átlagos napokon is el vannak kényeztetve a kicsik.

Diplomákat adtak át a veszprémi Pannon Egyetem Mérnöki Karán

A veszprémi Pannon Egyetem Mérnöki Kara végzős hallgatói vehették át diplomájukat ünnepélyes keretek között a napokban. A Napló cikke szerint Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a hallgatók jól döntöttek, amikor egy emberléptékű, kiegyensúlyozott portfliójú, a hazai oktatói kiválósági rangsorban ezüstérmes, vidéki kutatóegyetemet választottak, amelynek székhelye ma Európa kulturális fővárosa címmel büszkélkedhet. Németh Sándor, a kar dékánja arra bátorította a friss diplomás mérnököket,

keressék oktatóikat, mentoraikat a jövőben, akár továbbtanulásról, akár szakmai kérdésekről van szó.

Többen influenzásak Veszprém vármegyében

Tíz százalékkal emelkedett a légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma Veszprém vármegyében múlt héten az előző héthez képest. Veszprém vármegyében több mint 7600 beteg jelentkezett az orvosnál légúti fertőzés miatt múlt héten, és minden hatodik esetben diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést. Előbbi nagyjából tízszázalékos, míg utóbbi több mint negyvenszázalékos növekedést jelent az előző héthez képest – írta meg a Napló.

Többtonnányi illegális fémhulladék Nyárádnál

Három és fél tonna bontott fémhulladékot vitt volna két férfi a fémtelepre Nyárádnál, de hamar lebuktak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a szállítmányt lefoglalták. A fémkereskedelmi szabályok szerint természetes személy saját ingatlanján legfeljebb három köbméter fémhulladékot tárolhat, mely egyértelműen az ingatlanhoz köthetően keletkezett, fémhulladék-felvásárlás pedig kizárólag fémkereskedelmi engedéllyel végezhető – olvasható a veol.hu-n.

Fergeteges hangulat a Budapest Bárral a veszprémi koncerten

Dupla koncertet adott a Budapest Bár a veszprémi Hangvillában, a közönség a zenészekkel együtt mulatott, nótázott – írta meg a Napló. A Budapest Bár az egyik legnépszerűbb koncertzenekar. Az együttes vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár tizenkét énekessel, egyedi felállásban működik. A zenekar védjegyévé vált stílusának gyökerei az 1920–30-as évekbeli budapesti kávéházak világáig nyúlnak vissza. A veszprémi koncerten korok, kultúrák, stílusok váltották egymást.

Szerelmes költemény a Gicen élő fiatal nagymamától

Az érzelmek kifejezése, mindannak az elmondása, amit másképp nem mert megtenni, mindig könnyebben ment lírai eszközökkel Molnár Bernadettnek. A Gicen élő asszony vasútmodelleket gyártó üzembe jár dolgozni, nagymama és szerelmes verseket ír. Még jöjj el című versét az Irodalmi Rádió szerkesztősége beválasztotta az alkotóközösség Szerelmemnek Bálint-napra 2023 című antológiájába, publikálják a most megjelenő kötetben – olvasható a veol.hu-n.

Többet remélt a veszprémi kosárlabda csapat

Bizakodva várta a Veszprém Kosárlabda Klub az NB I/B Piros csoportja alapszakaszának újabb körét, mert előzetesen verhetőnek tartotta a ceglédieket – főként hazai környezetben –, ám a számításába hibák csúsztak. Harmincpontos ceglédi győzelem született – számolt be róla sportrovatában a Napló.