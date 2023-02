Závodi Zsuzsanna lelkipásztor igehirdetésében a teremtéstörténetre utalva kiemelte, Isten az emberhez hozzáillő társat teremtett – a férfi oldalbordájából –, és odavezette a férfihez. – A hozzáillő társ nem ellenfél, nem zsarnok, nem közömbös és idegen, de nem is azonos a másikkal: kiegészíti a másikat. A két fél szeretetében, megbocsátásában és a hétköznapokban is egymáshoz illik, a másik nélkül egyikük sem futná be azt az életpályát, amit Isten rájuk bízott – fogalmazott Závodi Zsuzsanna, megjegyezve, ez nemcsak a házastársi kapcsolat, hanem a társadalom működésének alapja is: minden ember társa a másiknak.