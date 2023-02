– Az utcán kevesebben éjszakáznak, mert sikerült megszólítani az embereket, és többen jönnek be, mint korábban bármikor – hangsúlyozza Szaller Péter és hozzáteszi, amikor szeles, viharos hétvége volt a vármegyében, bizony volt tennivalójuk, áramkimaradással küzdöttek, ezért a fűtéssel is meggyűlt a bajuk. Szerencsére csak rövid ideg volt probléma, ami megoldódott és azóta zökkenőmentesen működnek.

Megtudjuk azt is, hogy a veszprémi Szeretetszolgálat több új kollégát vett fel, az elmúlt hónapokban, és a régi munkatársakkal együtt nagyon lelkes, összetartó csapatot alkotnak ezekben a nehéz időszakokban. Veszprémben nem mellékesen 55 ember dolgozik a Szeretetszolgálatnál. Természetes a teajárat idén is rendszeresen, heti háromszor jár a téli időszakban, a megszokott állomáshelyeket érintve és gondoskodva az arra rászorulókról. Itt is van egyébként pici visszaesés, ami azt jelenti, hogy az intézménybe – mint fentebb is írtuk – többen mennek be.