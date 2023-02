A Családbarát Közösség idei első programját a Téltemető völgybe hirdették meg, a délutáni túrára több helyi és környékről érkezett család indult útnak a kultúrház felhívásár. Generációs családok, baráti közösségek a helyi szervezőkkel közösen tűzték ki az utat a helyi védettséggel is rendelkező Téltemető völgy meglátogatására. Minden évben február közepén a téltemető virág kinyílásakor a helyi közösségek is felkerekednek, hogy együtt gyönyörködhessenek a védett helyi növényzet domboldalakat is szőnyeg szerűen beborító csodás látványában. Mind emellett a települést övező, aszófői Sédpart izgalmas, téli világával is megismerkedhettek a túrázók. Az évente megrendezett programon egyre több kisgyermekes, fiatal, betelepült generációs család érkezik és járja be a természeti és helyi értékek felfedezése céljából a település sajátos természeti és kulturális nevezetességeit.