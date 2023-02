A város 2023-as költségvetési főösszege 49,6 milliárd forint. Porga Gyula kiemelte, a város idei költségvetése garanciája a stabilitásnak és a fejlődésnek. Hozzátette, a város az Európa Kulturális Fővárosa cím révén jelentős kulturális eseményeknek ad otthont, ugyanakkor városszerte számos fejlesztés fejeződik be. Hangsúlyozta, a 2023-as költségvetés több mint felét, 24,7 milliárd forintot fordítanak fejlesztésre – a Modern városok program, az Európa Kulturális Fővárosa program, valamint az európai uniós Ginop és Top program támogatásával –, amelynek aránya országosan is ritkaságszámba megy. Átadják az Acticityt, vagyis a felújított egykori gyermekkórházat, valamint elkészül a belváros új parkja a Zöld város programban. Ennek részeként megújul az Erzsébet liget, a zeneiskola előtti tér és a Szent Miklós-szeg. Befejeződik a Ruttner-ház, az Auer-ház és a Kiskuti csárda felújítása. Utóbbi kapcsán újságírói kérdésre a polgármester elmondta, a felújításhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárást rövidesen kiírják, és őszre megújulhat az épület.

A polgármester elmondta, folytatódnak az útfelújítások is, megújul például a József Attila utca és a Csermák-lépcső, valamint elkészül a Gyulafirátótra vezető kerékpárút. Több közpark is megújul az év során, ennek részeként készül el az új futókör a Jutasi úti lakótelepen. Idén teljesen megújul a városi közvilágítás is: év végéig az összes közterületi lámpát LED-esre cserélik.

Elhangzott, a működési bevételek (22,6 milliárd forint) 8,3 százalékkal haladják meg a tavalyit, aminek oka, hogy a városban működő vállalkozások több iparűzési adót fizetnek be növekvő gazdasági teljesítményük eredményeként. A polgármester kitért rá, főként az energiaárak emelkedése miatt 1,4 milliárddal növekednek a város működési kiadásai a tavalyi évhez képest. Porga Gyula bejelentette, az ősszel életbe léptetett szűkített nyitvatartást márciustól feloldják a város kulturális intézményeinél. A polgármester elmondta azt is, a működési kiadások (24,4 milliárd forint) hat százalékát sportcélokra, 16 százalékát köznevelési feladatokra, 13 százalékát szociális és egészségügyi feladatokra, 21 százalékát városműködtetési feladatokra, 11 százalékát igazgatási feladatokra, 20 százalékát közművelődési és kulturális feladatokra fordítják, míg 13 százaléka az állam felé fizetendő kötelezettség. A költségvetés tervezetét jövő héten a bizottságok tárgyalják, majd a közgyűlés dönt róla február végi ülésén.