A 25 évvel ezelőtti felújítás során már ismert volt a pince, de később feledésbe merült, így újdonságként fedezték fel ismét a könyvtár munkatársai - mondta el érdeklődésünkre Baranyai Tamás, az intézmény igazgatója.

A gyerekkönyvtár alatt található pincén látszik, hogy többször foglalkoztak vele, a legutóbbi felújítás alatt kisebb falazás is történt, illetve az 50-es években villanyszerelés is zajlott lent. Arra utaló jeleket is találtak, hogy egykor légópinceként is funkcionált.

Az igazgató elmondta, a könyvtár épületét 1902-ben adták át, de már korábban is állt ház a helyén, aminek múltja a 18. századig nyúlik vissza, így izgalmas újra felfedezés a pince megtalálása. Hozzátette, a mostani felújításkor használt terveken nem szerepelt a helyszín, az egyik bejárás során fedeztek fel egy aknafedelet, alatta pedig a pincét.