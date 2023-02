Amint a tegnapi sajtótájékoztatón a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja emlékeztetett rá, három centrum, a siófoki, a zalaegerszegi és a veszprémi összefogásából született az ötlet, hogy a szakmai fejlődés érdekében, két célt szolgálva közösen kínáljanak előbbr jutási lehetőséget, amit már ki is próbáltak. Az egyik cél, hogy a szakmában dolgozók – akik például már tudtak saját céget alapítani – vehessenek részt elitképzésben, a másik cél pedig, hogy a turizmus-vendéglátást választó tanulók valóban az ágazatban helyezkedjenek el, sőt később se legyenek pályaelhagyók. Kavalecz Gábor, a VSZC főigazgatója azt emelte ki, hogy a VSZC hét intézményéből háromban folyik ilyen jellegű képzés. Közülük is az újdonságokra fogékony SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola fogadta be a gasztroakadémiát, ami a szakács- cukrász, illetve vendégtéri szakembereknek azt a lehetőséget kínálja, hogy a szakmai újdonságok követésével versenyképesek maradhassanak a piacon.

A SÉF-nek is kihívást jelent a feladat, tudtuk meg Németh Katalin igazgatótól, aki elmondta, hogy a főként télen, kora tavasszal zajló kurzusokhoz egyrészt biztosítani kell a speciális infrastruktúrát, ami a képző intézményekben általában még nincs meg, másrészt a szakma csúcsát jelentő oktatói gárdát szeretnék biztosítani, ami azt jelenti, hogy ezt a pozíciót csakis a legjobbaknak szeretnék felkínálni.

A VSZC honlapján már lehet jelentkezni a téli-tavaszi szemeszter egy, illetve négynapos kurzusára, melynek mestere két cukrász lesz: Jakabfi Dávid patissier, illetve Streit Krisztina, a Desszertlek Torta- és Desszertműhely alapítója. A 10-10 fős kurzusok elvégzői idén A Balaton cukrásza – Le Patissier du Lac Balaton címet szerzik meg a kurzus elvégzését igazoló két, magyar – angol nyelvű tanúsítványukkal.