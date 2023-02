Rieder András iskolaigazgatótól megtudtuk, hogy az elmúlt években a Covid-járvány és a gazdasági válság miatt a gyermekeknek a tanórák közötti rövid szünetekben sem volt lehetőségük kikapcsolódni. – Az idei évben igyekszünk – ha mindent nem is lehet bepótolni – a lehetőségeinkhez mérten a legtöbb elmaradt szabadidős programot az iskola falai közé újra behozni – mondta az igazgató. Többek között ennek a törekvésnek köszönhetően tavaly ősszel és idén is egy egyhetes programsorozat keretén belül paleontológus látogatott az iskolába, de egy szerzetes nővérrel is találkozhattak a fiatalok rendhagyó osztályfőnöki órán. Februárban utazó planetárium is járt a tornateremben, ahol az iskola összes tanulója több turnusban részt vehetett egy csodás csillagközi kalandban. Farsangi mulatságot is szervezett a pedagóguskar, kiszebábégetéssel űzték el a telet az alsó és a felső tagozat tanulói. Ezeket a gyermekek kikapcsolódását szolgáló rendezvényeket az intézmény és a fenntartó, valamint az iskola alapítványa és a diákönkormányzat segítségével valósította meg az iskola – tájékoztatta lapunkat Rieder András.

Mint megtudtuk, hamarosan az iskola udvarát is szórakoztatóbbá, a gyermekek számára élhetőbbé varázsolják, a Római Katolikus Egyház támogatásának köszönhetően kéttornyos mászóvár teszi izgalmassá majd az iskola udvarát, valamint az Alma Mater Alapítványnak és a diákönkormányzatnak köszönhetően két kültéri pingpongasztal, valamint ugróiskola biztosítja tavasztól a gyermekek önfeledt óraközi kikapcsolódását. A helyi eseményeken túl külső programokat is szerveznek az intézmény pedagógusai, kedvezményes áron látogathatnak el a diákok a sümegi várjátékokra és Baláca-pusztára, a római kori villagazdaságba is tavasszal.

A gazdasági és energiaválsággal kapcsolatban úgy fogalmazott az igazgató, hogy a nem szükséges kültéri lámpák lekapcsolásával már korábban is sokat tettek a megtakarítások érdekében, de egyébként szerencsés helyzetben vannak, hiszen az iskola egy új építésű ingatlanban helyezkedik el, amely megfelel a mai kor energetikai követelményeinek. De ettől függetlenül az iskola tanulói úgynevezett energia-őrjárattal és pedagógusok által vállalt ügyeleti munkával tartják fenn és ellenőrzik az iskolára vonatkozó takarékossági szabályok betartását.