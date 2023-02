Nem kell sokat várni, és egy álom beteljesedik – kezdte gondolatait Nagy Zoltán főigazgató. Elmondta, hogy a kórház vezetőjeként egyik megörökölt szívfájdalma a fertőző osztály lerobbant épülete volt. Mára ez a fájdalom már csak egy rossz álomnak tűnik, hiszen megvalósulni látszik egy közel két és fél milliárdos beruházás, április közepén végre az ajkai és egyben a megyei fertőző ellátást biztosító épület teljesen megújul. A régi infektológiai osztály dolgozói gyönyörű, új környezetben tudják majd ellátni feladataikat, és nem utolsósorban a betegek biztonsága és komfortérzete is jelentősen javulni fog.

A fertőző osztály épületének megújítását a kormány szinte magáénak érezheti, hiszen a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság valósítja meg a beruházást saját forrásból. Lehetővé válik, hogy Ajka és a megye lakossága olyan épületben jusson infektológiai ellátáshoz, ami Magyarországon egyedülálló – hangsúlyozta az intézmény főigazgatója.

Az épület külső homlokzata új formát ölt, ami egy teljes belső átépítéssel is párosul. Azok a bel- és kültéri folyosók, amelyek korábban az épület külső homlokzatán és az épület körül helyezkedtek el, most a belső térbe kerültek, és a felszabaduló helyekre modern nyílászárókat építettek be, ezáltal a betegekhez több természetes fény, a Somló panorámája és a kórház parkjának látványa is eljut majd – folytatta a főigazgató. Mindez a betegek gyógyulását elősegítve elviselhetőbbé teszi a kényszerű itt-tartózkodást.

Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója

Fotós: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Az új épület négy szintből áll majd, amelyből a legfelső teljes szint az ápoló személyzet pihenésére, a következő kettő a betegellátásra, a földszint a betegfelvételre és a diagnosztikára fog szolgálni. Az épületben 30 ágyon, modern körülmények között gyógyulhatnak majd a betegek, egy-, két- és háromágyas kórtermekben, melyek mindegyikét vizesblokkal és zsilipelhető bejárattal alakítják ki.

Az álmaink megvalósításában Navracsics Tibor miniszter úr oroszlánrészt vállalt, amikor a szükséges forrást előteremtette, bizonyítva azt, hogy az itt élők egészségét, a város és vármegye egészségügyi helyzetének javítását a szívén viseli – zárta gondolatait a főigazgató.

– Az épület oxigénnel ellátott, teljesen felújított kórtermei rendelkezni fognak azokkal a kötelező és elvárt feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a személyzet számára a fertőzésmentes ki- és bejutást, hogy a fertőzések esetleges terjedésének esélye minimálisra csökkenjen. Az épületben a régi liftaknát is áthelyezték és bővítették annak érdekében, hogy a betegeket ággyal együtt tudják mozgatni a diagnosztikai szintek vagy akár a főépület kórtermei között is. A fő- és a fertőzőépület között a betegek és a hozzátartozók zavartalan közlekedését egy zárt, ablakokkal ellátott, fűtött, világos átjáróval oldottuk meg, így a betegek és dolgozók az időjárás viszontagságainak nem lesznek kitéve, ha egy-egy vizsgálatra át kellene menniük a főépületbe – foglalta össze a beruházás műszaki paramétereit Ravasz Tibor üzemeltetési igazgató.