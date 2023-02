Az intézmény nagy múltú farsangi mulatságát éppen ezért nagyon várták már. Idén végre ismét a nagyközönség előtt mutathatták be a tanulók ötletes jelmezeiket, kiváló produkcióikat, amelyeket hosszan tartó és szorgalmas készülődés előzött meg. A program szervezője, a diákönkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tanulók iskolai és egyéb rendezvényeinek támogatására, amelyekhez többek között a farsangi bál bevétele is nagymértékben hozzájárul. Mindez nélkülözhetetlen lenne az iskola önzetlen szülői közössége nélkül. Annak tagjai – ahogy eddig is – ezúttal újra sokat segítettek minden téren, hogy sikeres legyen a rendezvény.

A mulatságot a 8. osztályosok keringője nyitotta méltó kezdetként. Az elegáns ruhába öltözött diákok kellő fegyelemmel, pontossággal adták elő táncukat megjelent szüleik, rokonaik, barátaik, valamint iskolatársaik nagy örömére. A műsor konferálásához szokás szerint Iván Katalin nyugalmazott tanítót, volt intézményvezető-helyettest kérték fel, aki 1977 óta minden alkalommal örömmel segíti ily módon az iskolát.

A mai szülők közül sokan emlékeznek saját gyermekkoruk iskolai farsangjaira, ahol Kati ugyanilyen vidámsággal, lendülettel vezette végig a hasonló farsangokat. Az alsó tagozatos jelmezes felvonulóknak szintén nagy sikerük volt, ami sok esetben ismét a kreatív szülői hátteret bizonyította. Legyen szó egy tankról, egy sárga villamosról, vagy akár a dobozokba csomagolt Barbie babákról, mindegyikre hatalmas tapssal reagált a közönség. A felsős tanulók sem tétlenkedtek, ami a felkészülést illeti, tőlük is nagy sikert arató produkciókat láthattak a nézők. Természetesen a legjobb jelmezeket díjjal jutalmazta a diákönkormányzat.

A farsangon nagy sikert aratott a jelmezesek sora, valamint a 8. osztályosok keringője Fotó: iskola

Az est folyamán senki nem maradt éhesen, szomjasan, a büfében gazdag kínálat várta a vendégeket. A szülők házi készítésű süteményei, valamint az iskola konyháján készült szalagos fánk, virsli, szendvicsek sora várta a gyerekeket az ebédlőben. A rengeteg tombolatárgy sorsolása után kezdődött az est befejező része, ahol kicsik és nagyok együtt rophatták a táncot a diszkóban.