A Balatorium a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében egy tudományos, meglévő kutatásokat összegző edukációs program, amely kulturális-művészeti eszközökkel mutatja be a Balaton és térségének ökológiai összefüggéseit. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva a Banana Records összefogta a magyar zenei szcéna fontos képviselőit, hogy együtt tegyenek a Balaton jövőjéért. A Balatorium kutatók és művészek összefogása a Balatonért, hogy a kultúra eszközeivel kulturális programokon keresztül láthatóvá tegye a tó összetett ökoszisztémáját, és hozzájáruljon a jövőjét érintő létfontosságú kérdésekben folytatott párbeszédhez. Ennek eredményeként pedig kifejtse szemléletformáló hatását, és rábírja a tó használóit, hogy új szempontok mentén gondolkodjanak Közép-Európa legnagyobb tavának fontosságáról. A Balaton nem csak lakóövezetként, turisztikai desztinációként vagy fesztivál-gasztro célpontként funkcionál, hanem számos élőlény komplex élőhelye is. Ezt az üzenetet szeretnék minél több emberhez eljuttatni a zene által. A nemes célhoz pedig a hazai zeneipar kiválóságai is örömmel csatlakoztak, és vállalták, hogy egy-egy új dal megalkotásával közvetítik a Balaton védelmének fontosságát.

Ehhez kapcsolódóan egy pályázatot hirdetnek, egy előadó vagy zenekar egy dallal csatlakozhat az előbb említett zenészek sorához, és lehetőséget kap arra, hogy saját szerzeménye is szerepeljen a lemezen. A pályázatnak nincs megkötése, vagy feltétele, bárki bármilyen stílusban jelentkezhet, ha szívügyének érzi a Balatont. Ehhez egyébként az Analog Balaton tagjai által a Balatonnál rögzített természeti hangok adnak majd támpontot, amit a résztvevők bármelyike szabadon felhasználhat. A beérkező pályázatokat március 15-én éjfélig várják a szervezők.