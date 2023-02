A templom temperálásának és a közösségi ház fűtésének költségeit eddig a monostor állta, ezt azonban a jelen árakon a korábbiakhoz hasonló szinten sajnos nem tudják biztosítani. Ezért mostantól a szerzetesi zsolozsmát hétfőtől péntek estig a monostor épületében található barokk teremben végzik a szerzetesek. Az imádságok továbbra is nyilvánosak, az imaórákra a monostor főbejáratán keresztül lehet bejutni legkorábban tíz perccel a zsolozsma kezdete előtt. A későket sajnos nem tudják beengedni. Hétvégén, azaz péntek kompletóriumtól vasárnap kompletóriumig a zsolozsmát – a nagyobb számú vendég miatt – továbbra is a templomban fogják végezni. A padokban ülésfűtés lesz. A változás a közvetítéseket valószínűleg nem érinti, mindkét helyszínről továbbra is közvetítik a vesperást és a kompletóriumot. A megváltozott rend a tervek szerint a húsvéti Szent Három Napig tart. A megszorítások egyelőre a Boldog Gizella Közösségi Ház működését nem befolyásolják.