A Pápai Húsos Horgászegyesület horgásztavainak turisztikai célú infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projektre 98.634.100 forintot nyert el a Húsos, mely 2021 márciusában nyújtott be támogatási kérelmet, amit novemberben pozitívan bíráltak el, így 2022 januárjában elindulhatott a projektmegvalósítás időszaka.

A tájékoztatón jelen volt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki úgy fogalmazott, a turisztikai fejlesztésből nemcsak az egyesület, de a város és a térség is profitálhat.

– A beruházás a térség jövedelemtermelő képességét is segíti. Sok tennivaló volt eddig is és ezután is, nagyon örülünk, hogy sikerült elnyerni ezt a támogatást, jó célt szolgál és jó helyre is került, hiszen az ország legnagyobb civil közössége a horgászoké – mondta a képviselő.

Áldozó Tamás magánemberként, borsosgyőri polgármesterként és a mintegy 1700 önkormányzatot magában foglaló Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) társelnökeként is támogatta a fejlesztést, mint mondta a jövőre nézve is szeretné felajánlani segítségét az egyesületnek, és reményét fejezte ki, hogy a beruházás megvalósulását követően is kínálkoznak majd további lehetőségek az előrelépésre.

Fotós: Haraszti Gábor

Varga-Kovács Beatrix projektmenedzser elmondta, a közel húsz hónapot felölelő fejlesztés során megújul a tavak elérését szolgáló bevezető út és a stégekhez vezető gyalogút, a terület védelme érdekében kerítést is kihelyeznek.

– Nyolc, napelemmel működő kandeláber, négy okoslámpaoszlop és napelemrendszer kerül kihelyezésre, tíz stéget akadálymentesítenek, ezen felül egy mesterséges gyermekpartot alakítanak ki, sőt a közösségi ház is megújul – sorolta a terveket a menedzser.

Orbán Péter, az egyesület elnöke mérföldkőnek nevezte a beruházást.

– Hatalmas, korábban nem tapasztalt fejlődés előtt állunk, nem hittem volna, hogy ezt valaha is elérjük. Ősztől minden olyan szolgáltatás rendelkezésre fog állni, amit a horgászok és a vendégeink megérdemelnek. A mottóm mindig az volt, hogy a száj széle minél közelebb legyen a fülhöz, ennek érdekében mindent meg fogunk tenni.

A projekt zárási dátuma 2023. szeptember 30.