Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke azzal kezdte ünnepi beszédét, hogy 1848. március 15-e új, korábban nem ismert fényt hozott az életünkbe. – A szabadság fényét. A társadalmi felemelkedés reményét, a nyugatos polgárosodásét – hangsúlyozta. – Ez a fény ma is ugyanazt közvetíti, mint akkor. Azt mutatja, merre kell haladnunk, mire kell törekednünk, és azt is, miben érdemes egyetértenünk. Modern politikai nemzetünk is ebből az egyetértésből született.

Polgárdy Imre elmondta azt is, hogy 1848. március 15-e megmutatta, hogy politikai nemzetünk lelkében egyszerre van meg Kossuth elszántsága, Széchenyi felelősségérzete, Deák bölcsessége és Petőfi szabadságszeretete. – Ahogy 1848-ban, úgy ma is tovább kell építeni a nemzetet – mondta az elnök. – Együtt kell élnünk, gondolkodnunk és cselekednünk. Ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem a közre is.

– Petőfi Sándor, Jókai Mór, Pilvax Kávéház, Kossuth Lajos, Széchenyi István, 12 pont, Nemzeti dal. Személyek, szimbólumok, jelképek. Miért fontos mindez és mi az üzenete? – tette fel a kérdést az ünneplőknek Sövényház Balázs, Nemesvámos polgármestere. Szerinte az egyik az összefogás, az együttműködés. 1848 tavaszán a viták ellenére összefogott magyar a magyarral, és egy nemes cél érdekében megküzdöttek a szabadságért, a magyar függetlenségért. Másrészt, a szabadásgot és a függetlenséget meg kell őriznünk. – A dolguk az, hogy ezt megóvjuk és továbbadjuk – hangsúlyozta a településvezető.

A megemlékezésen a nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói adtak műsort, ugyanakkor versösszeállítással közreműködött Felföldi Gábor és Káplán György koncerténekes is. Az emlékezés virágainak elhelyezése után a nemesvámosi temetőbe sétáltak az ünneplők és megkoszorúzták a 48-as vámosi honvédok sírját. Az eseményen Molnár Csaba református lelkész osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.