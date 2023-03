Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester Wass Albert szavait idézte ünnepi beszédében: „Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország”. A reformkor nagyjai azonban nem szaladtak el, mert mindennél fontosabbnak érezték a hon ügyét, és legdrágább kincsüket, az életüket is készek voltak feláldozni a magyar szabadságért. Nekünk már nem kivívni, hanem megőrizni kell függetlenségünket – mondta. Gondolatait Kossuth Lajos szavait idézve zárta: „A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, mely lehet, s lesz!”

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester és Schmidt Attila alpolgármester koszorúz

Fotós: Kiss Albertné/olvasó

Schmidt Attila alpolgármester, a Kostajger Kht elnöke felidézte az 1848-as dicső forradalom eseményeit, majd a polgármesterrel elhelyezték az emlékezés koszorúját az emlékmű előtt. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult, majd a faluházban megtekinthették a negyvenöt éve készült 80 huszár című magyar filmdrámát, mely emléket állít a szabadságharcnak és egy magyar huszárszázadnak, mely a tiltás ellenére megszökik alakulatától, dacolva a természet erőivel, a kiszolgáltatottsággal, és ezer veszélyen át mégis hazaindul.