Iskolából szálláshely

Közel 10 millió forintot nyert egy pályázaton Iszkáz önkormányzata, melyből modern szálláshelyet hoztak létre, írta meg a Napló. Kovács Zoltán parlamenti képviselő elmondta, az iskola – amely használaton kívül volt – átalakítása a Vidékfejlesztési program támogatásával készült el. A szomszédos településekkel összefogva a lovas, a kerékpáros turizmus vagy a Somló hegy közelsége miatt a borturizmus szempontjából is nagyszerű lehetőség a 11 férőhelyes szálláshely, ahol ingyenes wifi működik. Hozzátette, a szomszédos kiscsőszi kulturális események miatt májusra már le is foglalták a helyet. Cseh József polgármester arról beszélt, hogy a projektet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés is támogatta, amelynek köszönhetően egy új, 11 férőhelyes, modern szálláshely jöhetett létre új konyhával, étkezővel, három szobával és vizes­blokkal. Mindegyik szobában található egy kihúzható kanapéágy, három szimpla ágy, gardróbszekrény, éjjeliszekrények, fésülködőasztal és televízió.

Korszerűbb buszok

A Volánbusz Zrt. ünnepélyes keretek között jelentette be Tapolcán, hogy Veszprém vármegye helyközi közlekedésében 14 Mercedes-Benz Intouro M és hét Volvo 8900 típusú, korszerű, dízelüzemű autóbusz áll forgalomba, kényelmesebb, környezetkímélőbb utazási körülményeket biztosítva a térség lakóinak, számolt be a veol.hu. A Volánbusz a 2018 óta tartó jármű-fiatalítási programjában a vármegye állományának már több mint egynegyedét lecserélte, csaknem 100 új autóbusszal frissítve a flottát. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Veszprém vármegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a térség kisvárosias, aprófalvas. Az itt élők a településekre átjárva intézik ügyeiket, dolgoznak, a gyerekek iskolába járnak. Nem mindegy, hogy milyen biztonságos a közlekedési infrastruktúra, amelyet használnak, és hogy milyenek a közlekedési eszközök, amelyeken utaznak.

A bálványfa és a poloska

A klímaváltozásnál lassabban alakulnak át a bakonyi erdők, és ha ez önmagában nem lenne elég, ezzel összefüggésben és más okokból megjelentek bennük idegen fajok. A nem őshonosak pedig jellemzően szaporák, írta meg a Napló. A Bakonyi Zöldkör legutóbbi rendezvényén a hallgatóság főleg ennek kapcsán tett fel kérdéseket az előadóknak. A bálványfa a magyar erdők parlagfűjének nevezhető – mondták el a szakemberek, és válaszukban arról beszéltek, hogy a muflonok, a dámszarvasok szintén károkat okoznak, megeszik a fiatal fákat, legelővé válhatnak erdőrészek, azaz ezek a nagyvadak akadályozzák az erdőmegújulást.

Sikeresen igényeltek falubuszt

Kisbusszal bővült Doba járműparkja, számolt be a veol.hu. Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a falubusz átadóünnepségén elmondta, hogy a Magyar falu program egyik slágerpályázata a falubuszigénylés volt, melyet a belterületek kezelését célzó eszközök és a kommunális eszközök követtek. Hozzátette, hogy a választókerületben a programnak köszönhetően több milliárd forinttal tudta támogatni Magyarország kormánya a kistelepülésen élőket. Kiemelte, hogy a falubusz jelentősége igen nagy egy kistelepülés életében, hiszen ez egy olyan helyi szolgáltatás, amelyet főként az idősek igényelnek, nagy segítséget nyújt a kistelepülésen élők számára. Horváth Zoltán polgármester kiemelte a kormány támogatásának fontosságát, a Magyar falu program szerepét, amely lehetővé tette több település számára, hogy falugondnoki busszal gyarapodhasson járműparkjuk.

A keleti medence borai versenyeztek

Közel 120 bor versenyzett a Kelet-balatoni Borlovagrend által szervezett hagyományos borbírálaton, amelyet a napokban tartottak, írta meg a Napló. A versenyt tizenharmadik alkalommal rendezte meg a borlovagrend. Győrfi Károly, a borrend elnök-nagymestere elmondta, a megmérettetésre a Balaton keleti medencéjéből összesen csaknem 120 bort neveztek a termelők. A minták többsége fehérbor volt, de néhány rozé és vörösbor is megjelent a versenyen. A bizottságok összesen 28 arany-, 52 ezüst- és 24 bronzérmet, valamint 14 dicsérő oklevelet adtak ki. A hagyományokhoz híven a helyi termelők borai közül idén is kiválasztották Kenese város borát: a kitüntető címet 2023-ban Öcsi Gyula tavalyi vörösbora viselheti. A versenyen nagyarany minősítéssel ismerték el a balatonaligai Horváth Csaba, Horváth Kata termelőpáros kékfrankos-merlot cuvée-jét.

Segítik az elsőkötetes szerzőket

Körte és lódarázs címmel jelent meg a Vár Ucca Műhely folyóirat 79. száma. A lapot a Művészetek Háza, Veszprém – Vass László Gyűjteményben mutatták be a minap, számolt be a veol.hu. Dallos Krisztinának, a Veszp­rém–Balaton 2023 Zrt. pro­jekt­menedzserének kö­szöntője után Fenyvesi Ottó fő­szer­kesztő beszélt a lapszám­ról. Elmondta, az idei a lap 24. évfolyama, az első számot 2000-ben adták ki. A friss lapban Fábián László, Iancu Laura, Benedek Miklós, Ayhan Gökhan, Vasas Tamás, Bene Zoltán, Simek Valéria és Ivánovics Beatrix szövege is szerepel, emellett négy könyvismertető kapott helyet Péntek Imre tollából.

Ingyen járhatják be a vén kontinenst

Az Erasmus+ program részeként a DiscoverEU program keretében a Batsányi János Gimnázium négy tizenkettedik osztályos diákja ismerkedhet Európa országaival, írta meg a Napló. Opavszky Szonja (12. A), Rohály Csanád János (12. A), Szokolszky Álmos (12. A) és Szabó Viktória (12. B) egy EU-s ismeretekre építő kvízfeladat eredményes kitöltésével nyert lehetőséget, hogy vonattal egy saját maguk által megtervezett útvonalon bejárják az Európai Unió választott országait. A programmal az Európai Bizottság célja az európai mobilitás elősegítése. A diákok a DiscoverEU program 30 napos vasúti utazása során a gyakorlatban is kamatoztathatják a gimnáziumi évek során megszerzett nyelvtudásukat, országismeretüket. Az utazás előtt pedig a nyertes tanulóknak lehetőségük nyílik részt venni az utazó fiatalok nemzetközi találkozóján, a DiscoverEU meetupon az Európai Unió egy városában.

1. FC Veszprém: újabb döntetlen

Izgalmas meccsen döntetlent játszott egymással a Veszprém és a Kecskemét a futsal NB I. felsőházi rájátszásában a napokban, számolt be a veol.hu. Jó tempóban kezdődött a derbi, mindkét oldalon komoly hibákat vétettek a csapatok, ezekből nagy helyzetek alakultak ki. A legnagyobb Gerencsér előtt adódott, a center a kapufát találta telibe. Ezt hamar megbüntette a Kecskemét, a 4. percben kipasszolták a vendégek a hazai védelmet, Maico helyezett az alsó sarokba, 0-1. A 6. percben jött a válasz, Boromisza küzdött meg a jobb oldalon a labdáért, középre adását Fridrich lőtte a kapuba, 1-1. A folytatásban akadt még lehetőség mindkét oldalon, de Rigó és Spandler is megőrizte kapuját az újabb találattól. A félidő végére kicsit visszább vettek a felek a tempóból, taktikusabbá vált a játék. Fordulás után Bíró volt közel a gólszerzéshez, a másik oldalon Everton löketét védte Rigó. A 25. percben Kiss Milán találta el a kapufát, az ellentámadásból pedig gólt kapott csapata, Ristics cselezte át magát három emberen, majd Spandler mellett a bal alsóba lőtt, 1-2.

A folytatásban Gavrilovics bombáját tenyerelte ki Rigó, a másik oldalon Dávid emelt nem sokkal mellé. A hajrára fordulva egyre idegesebb lett a hangulat, a 35. percben Tatai kapta meg második sárga lapját, s ezzel a kiállítás sorsára jutott. Spandler védett óriásit, megúszta kapott gól nélkül az emberhátrányt az 1. FCV. Maradt még ideje a Veszprémnek, amely elszántan rohamozott, és ennek meg is lett az eredménye. A 38. percben Bíró hibázott óriásit a saját kapuja előtt, Fridrich köszönte a labdát, középről a kapuba lőtt, 2-2. Pál hatalmas helyzetben tévesztett célt, Spandlerrel szemben állva a kapu mellé lőtt, és így megosztoztak a pontokon a csapatok.

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a mólónál

Munkagépek tűntek fel a napokban Badacsonyban a strandbejárat és a móló környékén. A szemmel láthatóan is jelentős volumenű beruházás kapcsán a Napló a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (BTTF) vezérigazgatójától kért tájékoztatást. Brájer Éva elmondta, a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. egy GINOP-pályázat egyik konzorciumi tagja, a badacsonytomaji képviselő-testület tavaly augusztus 31-én hozott döntése alapján átvette a Tátika épület és környezetének beruházásokra vonatkozó költségvetési tételeit és ezzel a projekt végrehajtásának feladatait. A konzorcium vezetését – a pályázat korábbi benyújtójaként – továbbra is Badacsonytomaj önkormányzata látja el.

Különleges időutazás Sümegen

1,1 milliárd forint uniós és kormányzati támogatással, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési (NÖF) Nonprofit Kft., a Nemzeti Kastélyprogram, a Nemzeti Várprogram és a sümegi vár összefogásával megújult a vár legfontosabb része, a keleti szárny, amit ünnepélyes körülmények között adtak át a napokban, számolt be a veol.hu. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a vár pusztulásának Papp Imre és családja vetett véget 1989-ben. A miniszter csodának nevezte egyfelől, ami a várban történik, melyet több száz éves álmából felrázott egy család, másrészt a vár környéke beruházásait, amit erővel, akarattal, áldozattal, elkötelezettséggel megvalósítottak, melyekkel vendégeket vonzanak, munkahelyeket hoztak létre. A miniszter szólt a város fejlődéséről is, mely elindult ezen az úton Papp Imre várkapitányéknak köszönhetően.