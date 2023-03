Sándor Mátyás intézményvezető az avatóünnepségen arról beszélt, az iskolaépületben harminc éve folyik oktatás, míg a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium hét éve létezik. Kitért rá, azért állítottak emléktáblát, hogy az iskolába betérőkkel megismertessék névadójuk életét és munkásságát. Az intézményvezető arról is beszélt, folyamatosan javulnak az iskolában a kompetenciamérés eredményei, megtöbbszöröződött az előrehozott érettségik száma, és emelkedik nyelvvizsgát szerző és emelt szinten érettségiző diákjaik száma is.

Fotós: Noszlopy-gimnázium/Péringer Ferenc

Az emléktábla-avatás után Szabó András intézményvezető-helyettes tartott egy nem hagyományos történelemórát az iskola közössége előtt: részletesen bemutatta előadásában a névadó, az 1848–1849-es szabadságharcban honvéd őrnagyként szolgáló Noszlopy Gáspár történelmi szerepét, iskoláit, küzdelmeit, tettvágyát és szűnni nem akaró hazaszeretetét. Ezután Gál Balázs, a Pannon Egyetem oktatási igazgatója beszélt a felsőoktatás átalakulásának részleteiről. A napot az Írisz kisegyüttes koncertje is színesítette. A rendezvényt a 9. C osztályos tanulók színielőadása zárta, amelyet Gurinné Suba Gabriella tanárnő, osztályfőnök tanított be a diákoknak.