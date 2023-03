Egyre nagyobb kincs a víz

Lakossági fórumot tartottak Pápán az Ady és Tapolca sétány területén épült csapadékvíz-csatornákról, számolt be a Napló. A TOP-projekt összköltsége bruttó 400 millió forint, célja egyrészt a város belterületére hulló csapadékvíz biztonságos elvezetése, a város belterületén áthúzódó Bakony-ér és Tapolca-patak elvezető rendszereinek rendezése, továbbá a vizek helyben tartásának elősegítése. A környéken lakó érintetteket Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Áldozó Tamás polgármester és Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója látta el hasznos információkkal. A lakossági fórum a beavatkozási helyszínen történő sétával kezdődött, az érdeklődők végigjárták azt a két sétányt, ahol megépült az új csapadékvíz-elvezető rendszer.

Enyhébb és csapadékosabb volt a tél Veszprémben

Az utóbbi évtizedek második legenyhébb tele volt a 2022–23-as országosan és Veszprémben is, számolt be a veol.hu. Kovács Győző meteorológus kiemelte, a repülőtéri mérőállomás adatai szerint az évszak középhőmérséklete 2,92 fok volt, amely jelentősen (3,4 fokkal) magasabb a sokévi átlagnál. Az eddigi legmelegebb tél a 2006–2007-es volt 4,45 fokos középhőmérséklettel. A tél mindhárom hónapja melegebb volt az átlagnál, de a legnagyobb mértékben a január tért el a korábbiaktól a maga 3,6 fokos középhőmérsékletével, amely a második legenyhébb érték 1927 óta az év első hónapjában, hívta fel a figyelmet a szakember. Kovács Győző elmondta, az idei tél is hűen tükrözi a globális éghajlatváltozást. Az átlagnál jóval magasabb havi középhőmérsékletek mellett több napon az eddigi csúcshőmérsékleti rekord is megdőlt, és az éjszakák is egyre enyhébbek. Kevesebb a fagyos és téli nap, elmaradtak a zord időszakok (amikor a hőmérséklet mínusz tíz fok alá csökken). A havazást több esetben havas eső váltja, és nem vagy csak rövid időre alakul ki tartós hótakaró, valamint szélsőséges a csapadék eloszlása is.

Szabad gondolatok

A Pápán tanuló fiatal Petőfi Sándort mutatja be a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtárában napokban nyílt tárlat, írta meg a Napló. Az Én középszerű ember nem leszek című kiállítást Hoppál Péter miniszteri biztos nyitotta meg. A nagyszabású tárlat a 200 éve született Petőfi bemutatásával tükröt tart a ma embere elé: hol a helyünk a világban, mit jelent magyarnak lenni. A kiállításban a pápai dokumentumok mellett többek között videók és hangzópontok is vannak, sőt egy animációs kisfilmet is láthat az érkező. Az ünnepélyes megnyitón igei köszöntőt mondott Steinbach József püspök, majd Hoppál Péter miniszteri biztos szólt az egybegyűltekhez, úgy fogalmazott, Petőfi és Jókai korában Pápa városa a szabad gondolat egyik bölcsője volt, meghatározó tanári karral és pezsgő diákélettel. Köntös László gyűjteményi igazgató beszédében azt a tényt emelte ki, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményének abban a kiváltságban lehet része, hogy itt őrzik a Pápához kötődő írott Petőfi-emlékeket.

Félszázan énekeltek a veszprémi versenyen

Rangos zsűri értékelte a versenyzőket a Csermák-iskolában rendezett országos énekversenyen a napokban, tudósít a veol.hu. A Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola hetedszer szervezte meg a veszprémi klasszikusmagánének-versenyt, amelyre az ország különböző pontjáról összesen tíz intézményből érkeztek énekesek. Három korcsoportban ötven énekes lépett színpadra – mondta el Uher Bertalan intézményvezető. Hozzátette, a verseny iránt ezúttal is nagy volt az érdeklődés, a jelentkezők számát ötvenben maximálták. Megjegyezte, a magánéneket jellemzően kamaszkorban kezdik el a növendékek, a megmérettetésen többségében középiskolások és huszonévesek indultak. Az énekeseket Tokody Ilona Kossuth-díjas mesterművész, operaénekes, Dobi-Kiss Veronika énekművész és Hegedűs-Gönczy Katalin zongoraművész, korrepetitor értékelte.

Körbefotózzák a vármegyét

A Google-utcakép autói idén tavasszal újra visszatérnek a magyar utakra, írta meg a társaság közleménye nyomán a Napló. A következő hónapokban Magyarország számos városát érintik majd, hogy frissítsék a városok, utak és autópályák nézetét a Google-térképen. A jellegzetes kameráikról könnyen felismerhető autók március 11-én kezdik meg munkájukat, és függetlenül a települések méretétől rengeteg helyet érintenek. Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd, Pécs, Veszprém, Ajka és a települések környékének lakói mindenféleképpen számíthatnak a felvételeket készítő kocsikra. A képek közzétételét megelőzően egy algoritmus elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat, így azok nem lesznek beazonosíthatók, a magánéletükhöz való joguk nem sérül.

Egy héten át a nők kedvére

A nőnaphoz kapcsolódóan a hölgyekről szól a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ programsorozata, amely a napokban kezdődött két hölgy bemutatkozásával, számolt be a veol.hu. A városi könyvtárban Simonné Márkus Konstancia sportmodell és Mikola Nikoletta hastáncos mesélt a kitartásról, a sikerhez vezető útról, családról. A két inspiráló hölgy beszélgetőpartnere Oszkai Réka igazgató volt. Márkus Konstancia Ukkon nőtt fel, hat évig röplabdázott, s bár szép sikereket ért el, valahogy mégsem érezte olyan közel magához azt a sportot. Balatonfüreden járt középiskolába, a tanulás, az edzések, a hétvégi meccsek töltötték ki a napjait. Néhány éve saját testsúlyos edzésekbe kezdett, majd edzőterembe járt, 2018 óta versenyzik is. Ma fitnesz-wellness instruktor és személyi edző, sportmodell. Mikola Nikoletta húsz éve találkozott a hastánccal, és a mozgásforma annyira megtetszett neki, hogy elvégezte az orientálistánc-oktatói iskolát, hogy minél szélesebb körben ismerje és művészeti vezetőként továbbadja az orientális táncokat. 2015-ben alakult meg a Sümegi Hastánc Egyesület, amelynek ő az elnöke. Az évek során számos versenyen vett részt a csapatával, mindig szép eredményt értek el.

Véget ért a helytörténeti vetélkedő

A Deák-iskola csapata nyerte a város történetéhez kapcsolódó, többfordulós helyismereti vetélkedőt, írta meg a Napló. Az Ismerem a városom?! nevű verseny döntőjét a napokban tartották a Pannon Egyetemen. A vetélkedőben Veszprém három időszakával ismerkedtek meg a részt vevő diákok: a feladatok a város Árpád-kori és reformkori története mellett a huszadik század második felét fogták át. A programban hat veszprémi általános iskola – Deák, Báthory, Gyulaffy, Szilágyi, Kossuth, Rózsa – nyolc csapata, összesen negyven hetedik, nyolcadik osztályos tanuló vett részt. A Pro Veszprém Nonprofit Kft. és a Kukkantó Baráti Kör Egyesület által a kulturálisnegyed-projekt támogatásával finanszírozott versenyen a Deák Ferenc Általános Iskola István Népe nevű csapata végzett az élen, megelőzve a keresztény Szilágyi-iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola csapatát.

Terelőúton jár több busz az ünnepnapon Veszprémben

Több helyszínen változik a forgalmi rend, valamint egyes buszjáratok útvonala március 15-én, szerdán a városi ünnepségek miatt, számolt be a veol.hu. A Dózsa téren 10 órától korlátozzák a parkolást, majd 10.40-től az ünnepség végéig teljes útlezárás lesz. Emiatt a 10.22-kor a Haszkovó-fordulóból induló 3-as járat és a 10.54-kor a Kádártai úti fordulóból induló 5-ös járat a Házgyári út irányába a Tizenháromváros tér– Juhar utca–Tejipar-útvonalon közlekedik, a Dózsa György téri, a Vértanú utcai és az Avar utcai megállóhelyet nem érinti a két járat. A 10.38-kor a vasútállomásról induló 5-ös járat, a 10.45-kor a Csererdőből induló 3-as járat és a 11.06-kor a Haszkovó-fordulóból induló 15-ös járat a belváros irányába az Avar utca–Juhar utca–Tizenháromváros tér-útvonalon közlekedik, a három érintett járat a Vértanú utca és a Dózsa György tér megállóhelyet nem érinti. A 11.10-kor a vasútállomásról induló 10-es járat a Petőfi Színház megálló után a Dózsa György út–Völgyhíd–Pápai út (körforgalom)–Kistó utca–Avar utca-útvonalon közlekedik. Szintén március 15-én, szerdán a fáklyás felvonulás útvonalán – Óváros tér, Megyeház tér, színházkert – részleges forgalomkorlátozás várható 17.45-től a rendezvény végéig.

Kiemelkedő teljesítmény

Számos szép eredményt értek el a Sportolj Velünk SE (SVSE) atlétái a közelmúltban. Felber Kata Zselyke dobogón végzett a fedett pályás, U18-as összetett magyar bajnokságon, Kovács Ferenc Soma új U20-as országos csúcsot állított fel, írta meg a Napló. Felber Kata Zselyke bronzérmet szerzett a fedett pályás, U18-as összetett atlétikai magyar bajnokságon. Az ifjú tehetség öt versenyszámban állt rajthoz, és végül 3160 ponttal végzett a harmadik helyen, a 2007-es születésűek között a legjobb eredményt érte el. Hatvanméteres gátfutásban 9.19-es egyéni csúccsal a második legjobb időt produkálta a mezőnyben. Ezt követte a magasugrás, ahol 137 centimétert ugrott, majd súlylökésben 8,18 méteres, szintén egyéni rekorddal zárt. A távolugrást követően a harmadik helyről várhatta az utolsó versenyszámot, a 800 méteres futást. A négykörös viadalon 2:22.39-es idővel másodikként ért a célba. A férfiaknál 1500 méteres síkfutásban Kovács Ferenc Soma végzett az első helyen 3:43.31-es országos csúccsal (40 éves rekordot adott át a múltnak a veszprémiek tehetsége).

Orosz játékost igazoltak

Szergej Mark Koszorotov a Telekom Veszprémben folytatja pályafutását, számolt be a veol.hu a kézilabdaklub bejelentéséről. Az orosz balátlövő – akinek Veszprémbe igazolását már tavaly év végén megszellőztette a média – hároméves szerződést kötött a veszprémiekkel, akikhez idén nyáron csatlakozik. A 23 éves Koszorotov Moszkvában született, a Csehovszki Medvegyi csapatában kezdte pályafutását. Két évvel ezelőtt, 2021-ben igazolt Lengyelországba, jelenleg a Wisla Plock együttesét erősíti. A válogatott átlövő nemrég pályára lépett a Veszprém Arénában is a Bajnokok Ligája csoportkörében játszott meccsen, tavaly decemberben hétszer is eredményes volt, a Plock viszont tíz góllal alulmaradt a bakonyiakkal szemben.