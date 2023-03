- Négyszázötven forinttól vannak vágott virágaink, de vannak olcsóbbak, rövid szárúak. A hosszabb szárúak drágábbak – mondta munkatársunknak a hölgy. – Régen a szegfű ment – vetem fel. – Az nem divat manapság, nem menő. Bár vannak urak, akik viszik. A férfivásárlóknak az íriszt és a fréziát is ajánlom. Van választék bőven. Az árak pár száz forinttól a több ezer forintig terjednek. Egy rózsacsokor vagy a liliom nagyon nagyon szép, de meg is kell fizetni. Szerencsére az urak gálánsak – tette hozzá az árus.

Kérdésünkre, hogy mennyit készülnek a nőnapra, megtudtuk, egy hete minden e körül a nap körül forog. Részletesen megtervezik még azt is, hogy melyik virág hová kerül a placcon. Az árusok tudják, mire van igény, így a menőbb fajtákkal még inkább kirukkolnak ezekben a napokban. Odafigyelnek arra is, hogy az újdonságokat is elhozzák a veszprémi piacra. Nem meglepő módon a magánszemélyek mellett a cégektől is vannak megrendeléseik, melyeket készséggel el is készítenek.

Minden évben igyekszünk feleleveníteni, nincs ez másként most sem: a nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta – Magyarországon 1948 óta – minden év március 8-án tartanak – írja Wikipédia. A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt: 1857-ben New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért. Mára ez a nap az a nap, amikor a különféle szervezetek a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak adnak hangot. Itthon? Tapasztalataink szerint leginkább az idősebb férfi korosztály – de leginkább a 30 évesektől felfelé – lepi meg hölgyismerőseit, családtagjait kisebb-nagyobb ajándékokkal, főleg virággal.