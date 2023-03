Komáromi Zoltán, a Gyurcsány-árnyékkormány egészségügyi árnyékminisztere úgy fogalmazott, ha az ajkai kórházban nem állítják vissza rövid időn belül a sürgősségi betegellátási osztály működését, a döntéshozók a városban és környékén élők életét, gyógyulását sodorják veszélybe. A kórház bejáratánál tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ajkai egészségügyi dolgozók jól végzik a munkájukat, nem úgy a Nemzeti Népegészségügyi Központ, amelynek a döntése miatt egy jól működő városi kórház sürgősségi betegellátó osztályán megszűnt az ellátás. Komáromi úgy látja, a veszprémi kórházban sincs meg az a kapacitás és az a személyzet, amely el tudná látni ezt a többletfeladatot. Álláspontja szerint egy ekkora megye sürgősségi betegeit nem lehet egy centrumból ellátni.

Információnk szerint a térség országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor is meggyőződött a sürgősségi betegellátás zavartalanságáról, és az intézményben tett személyes látogatásáról közösségi oldalán be is számolt.