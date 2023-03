Minderről Nagy Márta, Gógánfa polgármestere beszélt lapunk érdeklődésére. – Az elfogadott költségvetés csak egy keret, amelyet majd év közben többször is módosítanunk kell. Ráadásul mi gesztor önkormányzat vagyunk, egy tizenegy települést irányító közös önkormányzati hivatal székhelye. Saját szociális intézményt működtetünk, a Marcal-vidéki Önkormányzatok Szociális Társulását önálló költségvetéssel, valamint a Gógánfai Óvoda Társulást is hét település közösen tartja fenn. Ez azt jelenti, hogy mielőtt bármelyik település elfogadja saját költségvetését, azt előtte egyeztetni, egymással szinkronizálni szükséges. Ezzel együtt Gógánfa a sümegi kistérséghez is tartozik a járóbeteg-ellátás, az orvosi ügyelet, tűzoltóság tekintetében, s a működtetéshez lakosságarányosan nekünk is hozzá kell járulnunk. Azt viszont örömmel üdvözöljük, hogy az orvosi ügyelet ellátása állami feladattá válik a jövőben, ez a teher nem a mi vállunkat nyomja majd – fogalmazott Nagy Márta.

Gógánfán a közvilágítás csakugyan sarkalatos kérdés, hiszen ennek költsége is többszörösére emelkedett, így az évi mintegy kétmillióba kerülő szolgáltatás ára idén átlépi a 10 millió forintot. De még ez sem tűnik véglegesnek, hiszen a rendszerhasználati díj növekedését már most jelezte a szolgáltató. Emiatt tervben van egy kismértékű napi üzemidő-csökkentés, ellensúlyozandó a magas árakat. Maga a rendszer teljes korszerűsítése ebben az évben nem lesz napirenden.

– Az önkormányzat idei költségvetési főösszege kiadási és bevételi oldalon 403 millió 95 ezer forint, ami jellemzően a kötelezően ellátandó feladatok költségeit fedezi. Ugyanakkor nem kerülhetjük meg az energetikai fejlesztések kérdését sem, hiszen a magas árak miatt egyszerűen muszáj a költséghatékony megoldások felé elmozdulnunk, s ha pályázati lehetőségek adódnak, azokat is igyekszünk megragadni – tette hozzá a polgármester.

Falugondnoki szolgálatot is működtetnek, ami nagy segítség volt a pandémia idején, illetve a közmunkaprogramban is részt vesz Gógánfa, ahol jelenleg egy tizenegy fős kollektíva tartja rendben a közterületeket.

Tavaly a Magyar falu program által nyertek belterületi utak felújítására 18 millió forintot, az előző évben 7 milliót. Jelenleg a járdák koszerűsítése lenne fontos, de ez szintén csak pályázati támogatással lehetséges. Várják az új kiírásokat, hogy fejlesztési forráshoz jussanak. Az utcakép szépítése érdekében több helyen cserélik a 30–40 évvel ezelőtt ültetett, mára elöregedett, beteg tujákat, fákat, cserjéket. Ezek a munkálatok már tavaly megkezdődtek s idén várhatóan be is fejeződnek.

Azt is megtudtuk, hogy Gógánfán az idei közművelődési tervet már elfogadta a képviselő-testület, amelynél szintén előtérbe került a takarékosság elve. Ettől függetlenül minden fontos programjukat megtartják, hiszen erre egyre nagyobb igény mutatkozik a helyi közösség részéről. – Minden jeles ünnepről megemlékezünk, több éve sikeresen bonyolítjuk le télűző, tavaszváró rendezvényünket, de van nálunk családi és gyermeknap, búcsú, amelyet tavaly már összekötöttünk az elszármazottak találkozójával. Csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz, ami a helyi kulturális programok mellett a népszerű szüreti felvonulást is magában foglalja. Ezzel együtt fontosnak tartottuk, hogy a térségi rendezvényeket összehangoljuk és az időzítéssel egymás programjait ezáltal is erősítsük – hangsúlyozta Nagy Márta.