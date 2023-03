2019-ben önálló útra lépett a város, amikor saját kézbe vette a közösségi közlekedést. A V-Busz előtti időkben közel 20 éves átlag életkorral rendelkező buszokat a cég indulása után alig három évvel vadonatúj járművekre cserélték, melyet sokan azóta is irigykedve figyelnek. - Európában szinte egyedülálló történet, hogy egy gyártótól származó flotta biztosítja a közösségi közlekedést. Ezt a város hitel felvételével, de saját erőből biztosítja - hangsúlyozta Polgári István, aki 2021 őszétől a V-Busz Kft. ügyvezetője, hozzátéve, ezt három év alatt elérni egyáltalán nem hosszú idő.

A hálózat és a menetrendi struktúra finomítása megtörtént, de a kisebb hangolások azóta is folyamatosak. Tavaly az ügyfélszolgálatra több mint 900 megkeresés érkezett. Minden kéréssel foglalkoznak, megvizsgálják. Volt már rá példa, hogy ez alapján módosították egy járat indulási idejét, de minden ilyen esetben figyelni kell, hogy a vonal további szakaszán ne keletkezzen érdeksérelem.

Polgári István a Közlekedési viadal eredményhirdetésén

Fotós: Napló/Archív

A jövőbe tekintve Polgári István azt mondta, hamarosan helyükre kerülnek az új készpénzmentes jegykiadó automaták (összesen 15 darab), valamint hét helyszínen utastájékoztató oszlopokat helyeznek el, ahol valós időben nyomon lehet követni a buszok érkezését

A V-Busz járatai hetente annyi kilométert tesznek meg, amivel meg lehetne kerülni a Földet, ez éves szinten 2,3 millió kilométert jelent és naponta több ezren használják.

Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként a hétvégéken számítanak nagyobb utasszám növekedésre, de más formában is szorosabbra fűzik a kapcsolatot, legyen szó street artról, versekről, vagy éppen zenebuszról.

A közösségi közlekedés részeként hamarosan érkezik a V-Bike szolgáltatás is Veszprémbe 10 gyűjtő állomással és 100 darab, elektromos rásegítésű kerékpárral. - Minél többen használnak egy magas színvonalú, kiszámítható közösségi közlekedési szolgáltatást, akkor értelemszerűen kevesebb autót fogunk használni, kevesebb lesz a károsanyag kibocsátás, hozzájárulunk ahhoz, hogy a városunk még élhetőbb legyen - vélekedett az ügyvezető.

A V-Busz telefonos applikációjával kapcsolatban önkritikusan fogalmazott az ügyvezető. - Az új buszokkal együtt új utastájékoztató rendszer is érkezett. Ezév közepére készülhet el az a verzió, ami kiválthatja a jelenlegit. Azonban egy hosszú egyeztetési folyamat eredményeként a valós idejű menetrend tavaly óta elérhető a Google Maps felületén is, amit sokan használnak itthon, illetve az ide látogató külföldiek egyaránt.

A teljes beszélgetés itt meghallgatható. Ez VEOL Podcast Pódium 4. része.