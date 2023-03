– Bízunk benne, hogy minél hamarabb elindulhat a kivitelezés, a terveztetés elkezdődött. Az épületet meg kell terveztetni építőmérnökökkel, közlekedésbiztonsági szempontokat kell figyelembe venni, és közben érkeztek egyéb igények is. Például esővédő rendszert és napvitorlát szeretnénk elhelyezni. Utóbbiakat a mostani üzleti tervben elfogadjuk, és amennyiben megfelelő forrást találunk a mai nehéz gazdasági helyzetben, azonnal elkezdjük az épület kivitelezését, amelyet egyébként prioritásként kezelünk. Számomra személyes fontosságú is a dolog, hiszen a környékről, Badacsonytomajról származom – mondta az elnök-vezérigazgató. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy optimális esetben mikorra készülhet el az új autóbusz-pályaudvar épülete. Vallotta, hogy az elmúlt évtizedekben nem mindig fordítottak kellő figyelmet az autóbusz-pályaudvarok épületeinek felújítására, így a megyében is több olyan van, amelynek az állapota nem megfelelő. Például a 71-es főút mellett többek között a révfülöpi, de a pápai pályaudvar is ilyen. – A kormányzat számára nagyon fontos a közösségi közlekedés támogatása, infrastruktúrát is kell fejleszteni. Nemcsak új buszokat kell beszerezni, hanem az állomásépületeket is fel kell újítani – szögezte le Kruchina Vince.

Kruchina Vince

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Tapolcán az egy évvel ezelőtt elkészült beruházás során gördülékenyebbé és biztonságosabbá vált a pályaudvar és környéke közlekedése. Hat megállóhelyet és két várakozóhelyet alakítottak ki az autóbuszoknak. Ezenkívül forgalomterelő szigeteket és összekötő utakat építettek, valamint új gyalogátkelőhelyeket jelöltek ki. A 348 millió forintos fejlesztésből 280 millió forint uniós forrás, a fennmaradó összeg önerő volt.