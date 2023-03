Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő köszöntőjében kifejezte nagyrabecsülését a kórházi dolgozók és a vállalkozók iránt is, akiknek köszönhetően most együtt ünnepelhetik meg az ajkai kórház ötvenéves fennállását. – Ajka városát nemcsak erős, hanem egy nemes közösség alkotja – fogalmazott a miniszter, majd hozzátette: – Ajka vállalkozói látják ma vendégül az ajkai kórház dolgozóit, ami által egy olyan városkép rajzolódik ki, amely kiemeli Ajkát a magyar városok közül, amely települést öröm képviselni az Országgyűlésben – fogalmazott. Mint mondta, büszke az ajkai kórházra is, amely ezernyi küzdelem árán az ország kórházainak élvonalában van, s amelynek biztosítva van a jövője. Kiemelte az épülő fertőző osztály fontosságát, és reményét fejezte ki, hogy a kórház országszerte jegyzett intézmény marad a magyar egészségügyben.

Miután a miniszter megnyitotta a bált, az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes tagjai által előadott fergeteges nyitótánc után az ízletes vacsora következett, majd kezdődött a táncos mulatság, melyhez a talpalávalót a kórház dolgozói biztosították.