Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője elmondta, a térségben a mezőgazdaság jelenléte erős, amihez elengedhetetlenek a fejlesztések, a jó körülmények. Úgy fogalmazott, hogy aki Nemesvámoson és környékén körbetekint, már-már nyugat-európai szintű fejlesztéseket láthat.

Nemesvámos polgármestere, Sövényházi Balázs az egyik helyszínen mindezek kapcsán örömmel újságolta, az ezzel kapcsolatos pályázatot immár másodszor írták ki úgy, hogy az önkormányzatnak a költségekhez mindössze 5 százalékkal kellett hozzájárulnia, a fennmaradó összeg európai uniós forrásból teljesült. A 300 millió forintos projekt során a költséghatékonyságra törekedtek, és arra, hogy a termelőföldet ne hordják el a munkák során. A településvezető bízik benne, hogy az EU jövőre is kiírja ezt a mezőgazdasági pályázatot.

Kiemelte, az osztrák példát látva ezek az utak nem csak a mezőgazdaságot szolgálhatják ki, hanem a kerékpáros közlekedést is. Erre jó példa a Nemesvámos és a hidegkúti bekötőút közötti szakasz, ezért is szeretnének az elkövetkezendőkben Veszprém és Veszprémfajsz felé is "nyitni".