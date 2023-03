A meghívottakat Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke köszöntette, majd Heizler Norbert, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány országos koordinátora az átadással egybekötött sajtótájékoztatón elmondta, 2016-ban indult útjára civil missziójuk, amelyhez nem sokkal később a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége is csatlakozott. Az elmúlt évek során több országjárásuk is volt, több mint 90 helyszínen jártak határon innen és határon túl. Ez alatt 400 befőzőautomatát és aszalókészüléket adtak át helyi civil szervezeteknek, közétkeztetési konyháknak, helyi kistermelőknek, őstermelőknek és nagycsaládos közösségeknek. A veszprémi a hatodik állomása volt 2023-as tavaszi országjárásuknak.

Elmondta azt is, hogy most nem ők választják ki a szervezeteket, a családokat vagy közösségeket, akik az adományokban részesülnek, hanem minden vármegyében megkérték erre a civil közösségi szolgáltató központokat. Hangsúlyozta, ezekhez a készülékekhez lehet közösségépítő programokat is szervezni. Ugyanakkor szerinte fontos, hogy a civil szervezetek ne csak pályázati pénzből tudjanak működni, programokat szervezni, hanem legyenek olyan adományozók – akár magánszemélyek, akár vállalatok –, akik anyagi hátteret is tudnak biztosítani.

Óhegyi Tamás, a Veszprém Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ projektvezetője elmondta, a múlt héten érkezett hozzájuk a megkeresés, ám nem sokat kellett gondolkodniuk, azonnal két szervezet jutott eszükbe, akiket nagyon jól ismerünk. Az egyikük a tótvázsonyi Janka Tanya, ahol autista fiatalokkal foglalkoznak, kézműves programjaik vannak, kertészkednek – sorolta. A másik pedig a Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör, melyet a helyi kertbarátok között nem kell bemutatni, hiszen a természetvédelem, a környezetvédelem és a kertészettel kapcsolatos tevékenység jelzi tevékenységüket a környéken.

A Janka Tanya képviseletében Janneke Brinks, míg a Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör nevében Molnár Ferenc vette át az adományokat. A készülékek mellett egy-egy receptgyűjteményt is átadtak az adományozók, melyet Budai Péter mesterszakács szakmai közreműködésével hoztak létre.