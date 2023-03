Birkner Zoltán a kuratórium új elnöke

Navracsics Tibor lemondását követően a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága egyhangú szavazással március 1-jétől a kuratórium elnökévé választotta Birkner Zoltánt, a Pannon Egyetem nagykanizsai egyetemi központjának docensét - írja a veol.hu. A kuratóriumi tagságban keletkezett hiányok okán továbbá tagként szavazta meg a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága március 1-jétől Bartus Pétert, a Pannon Egyetemért Alapítvány operatív igazgatóját és a Pannon Egyetem óraadó oktatóját, illetve Szabadics Zoltánt, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docensét, Zala vármegye turizmusának meghatározó vállalkozóját, a Bahart Zrt. igazgatóságának elnökét.

Újabb támogatás a kisboltoknak

A Magyar falu program negyedik pilléreként a kormány 2021-től nyújt támogatást a 2000 fő alatti településeken lévő kisboltoknak - írja a Napló. A működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Az elnyerhető támogatás mértéke üzletenként 1–3 millió forint közötti, amely egyszeri, egyösszegű, száz százalékban előfinanszírozott és vissza nem térítendő. Németh András és felesége, Szilvia Nyirádon működtetnek kisboltot, és egy régóta tervezett fejlesztést tudnak pályázati támogatással megoldani. - A fejlesztéshez nem volt elég alaptőkénk, így egy 2021-ben kiírt Magyar falu-pályázatra nyújtottuk be támogatási igényünket. Nagy örömünkre el is nyertük a kért összeget, amelyet a vállalkozás fejlesztésére fordíthatunk – mondta Németh András.

Fakitermelés után erdőmegújítás

A szociális tűzifaprogram 2011 óta működik, segítséget nyújtva az 5 ezer fő alatti településeken élő rászoruló családoknak. Az önkormányzatok tavaly augusztus végéig pályázhattak, a tüzelőanyagot folyamatosan osztották szét, február közepéig minden rászoruló megkapta – számol be róla a veol.hu. A pályázatra 2374 települési önkormányzat nyújtott be támogatási igényt – vármegyénkből 163 –, ezzel országosan mintegy 180–190 ezer család kapott téli tüzelője beszerzéséhez segítséget, melyhez a kormány ötmilliárd forint támogatást biztosított. Az állami erdőgazdaságok idén is jelentős mértékben kivették a részüket a program megvalósításából, a nyertes önkormányzatok évente 80-90 százalékban tőlük vásárolnak.

Keresztény könnyűzene

Az amerikai kontinensen napjainkban a keresztény könnyűzene több rajongót mondhat magáénak, mint a többi zenei stílus összesen – hangzott el egy sajtótájékoztatón a Veszprém Arénában. A sajtó képviselőit azért hívták össze, hogy mind többen időben értesülhessenek egy kiemelt Európa Kulturális Fővárosa-programról - írja a Napló. Eszerint április 15-én, a Veszprém Arénában zajlik az Ez az a nap!-koncert, amelyen a világszerte ismert, három Grammy-díjas Michael W. Smith mellett színpadra lép Oláh Gergő, az Új Forrás és a Hanna Projekt.

A sikeres vizsga után átvették az oklevelet

Huszonegyen vehették át oklevelüket a kormányablak-ügyintézői képzés sikeres elvégzése után szerdán a vármegyeházán - írja a veol.hu. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2016-ban indult a Veszprém megyei kormányhivatal vezetésével. A program hetedik képzésében országszerte 520-an végezték el a képzést. Veszprém vármegyében 21-en tettek sikeres vizsgát, a tisztviselők szerdán ünnepélyes körülmények között vehették át oklevelüket. Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja köszöntőjében kiemelte, az állampolgároknak ügyfélbarát szolgáltatást kell biztosítani, ugyanis a lakosokban a magyar államról kialakított képben meghatározó a kormányablakokban tapasztalt szolgáltatás minősége.

Kétnapos tudományos előadás-sorozat

A Pápai Református Teológiai Akadémia kétnapos konferenciát rendezett Isten népe, az egyház címmel. Az eseményt tanulmányi képzési és lelkésztovábbképzési céllal hirdették meg - írja a Napló. A kétnapos tudományos előadás-sorozatot Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora nyitotta meg a díszteremben. – Nagy hagyományokkal rendelkezik a konferencia, több mint tíz éve rendezzük meg – tájékoztatott Németh Tamás. Az idei az első olyan alkalom, hogy nem telik el két év a két esemény között, hanem a lelkipásztorok és a diákok kérésére mostantól évente meg fogjuk rendezni, sőt, az elhangzott előadások írásos formában, tematikusan összegyűjtve egy kötetben is meg fognak jelenni.

Terítéken az aktuális szakmai kérdések

Kollégiumi ülést és szakmai napot tartottak a Veszprémi Törvényszéken a közelmúltban – olvasható a veol.hu-n. A Veszprémi Törvényszék polgári gazdasági-munkaügyi kollégiuma ülésére a kollégiumi tagokon kívül valamennyi polgári ügyszakos bíró, bírósági titkár és fogalmazó is meghívást kapott. Az ülésen online formában részt vett Orosz Árpád, a Kúria polgári kollégiumvezetője, Dzsula Marianna, a Kúria polgári kollégiumvezető-helyettese és Lezsák József, a Győri Ítélőtábla polgári kollégiumvezetője is – tájékoztatott a Veszprémi Törvényszék. A rendezvényen Hernádi László bíró tartott előadást az ingatlan-nyilvántartást érintő perek egyes gyakorlati kérdéseiről, majd Cseke Ivett kollégiumvezető számolt be a 2022. évi hatályon kívül helyezések szakmai tapasztalatairól.

Öt éve működik a jéger

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kiépített országos jégkármérséklő rendszer immár öt éve működik az Agrárminisztérium támogatásával - írja a Napló. A Kárenyhítési Alapból évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot fordítanak

erre a megelőzés terén különösen fontos eljárásra, amellyel a jégesők előfordulása nem zárható ki teljesen, az viszont garantálható, hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amilyenek a rendszer használata nélkül hullanának le. Erről lapunk érdeklődése nyomán Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém vármegyei szervezetének elnöke tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, a talajgenerátorok ezüst-jodid-tartalmú hatóanyagot égetnek el, amely feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét.

Cékla- és réparózsát faragtak az asszonyok

Csak elsőre nehéz a zöldségfaragás, másodszorra már nem, és a végeredmény is sokkal mutatósabb, mert már értem, hogyan alakulnak ki a szirmok a késem alatt – mondta az egyik háziasszony, amikor a gyakorlatban kipróbálta a zöldségdíszek formálását. Amint a veol.hu írja, Békefi Antal Művelődési Ház ételdíszítő workshopján Moór Csaba mutatta meg a résztvevőknek, hogyan lehet répából, karalábéból rózsa. Céklából szép, vörös színű lehet, nem kell félteni a kezünket, ha elszíneződik munka közben, bekenhetjük citrommal.

Ami egészséges, azért olcsóbb, mert jóllakottságot biztosít

Nem az árak figyelésével kell kezdeni manapság a spórolást, ha viszonylag olcsón szeretnénk egészségesen táplálkozni. Szakértőnk segítségével gyűjtött össze pár tanácsot a Napló. – A szezonális terményeket érdemes előnyben részesíteni, azaz, ha olyan alapanyagokat veszünk meg a konyhánkba, amelyek éppen teremnek helyben, akkor jó eséllyel szolgáljuk egészségünket, és a pénztárcánkat is védjük. A fő tanácsom pedig az, hogy a három nagy táplálékcsoportból – szénhidrátok, zsírok, fehérjék – minden egyes étkezés során legalább kétféle legyen az elénk kerülő adagban, tányérunkban, ilyenkor lesz egy-egy fogás tápláló, s akkor kevesebbet kívánunk belőle – hangsúlyozta Laczkó Boglárka. A veszprémi táplálkozási tanácsadó felhívta a figyelmünket a jóllakottság érzetének elnyújtása és a spórolás közötti összefüggésre, azaz, ha evés után hamar megéhezünk, akkor többször, többet eszünk, esetleg nassolunk, azaz többet kell költenünk táplálékra.

Véget ért az utazás

Miként arra számítani lehetett, elvesztette az utolsó Európa-liga-mérkőzését az A jelű csoportban a Fejér-B.Á.L. Veszprém – számolt be róla a veol.hu. A magát az első húsz percben remekül tartó gárda immáron teljes mellszélességgel a honi bajnokságra fókuszálhat. Fejér-B.Á.L. Veszprém– SL Benfica 26-35 (14-17). – Bár kilenc góllal kaptunk ki, nekem összességében tetszett a mérkőzés. Egy darabig fegyelmezetten és taktikusan támadtunk, aztán jöttek a buta hibáink, sok helyzetet elpuskáztunk. A szép nemzetközi kalandjaink ellenére látjuk, hogy még messze vagyunk ettől a szinttől, de az első félidei játékunk arra utal, hogy van bennünk spiritusz - értékelt a kézilabdások edzője, Konkoly Csaba.

Vereséggel búcsúztak

Dániai vereséggel zárta a kézilabda Európa-liga csoportkörét a Balatonfüredi KSE, amelynek ezúttal is voltak jó periódusai, átlövője pedig tíz gólig jutott - írja a Napló. Skjern–BKSE 32-26 (18-14). Tét nélküli volt a csoportkör utolsó fordulójában rendezett mérkőzés, hiszen már korábban eldőlt, hogy a fürediek nem juthatnak tovább a hatosból. Az elmúlt hónapokban sokfrontos harcot vívó balatonfüredieknek (akik egy-egy sikerrel és döntetlennel, illetve nyolc vereséggel zárták az EL csoportkörét) innentől kezdve már csak az NB I.-es pontvadászatra kell odafigyelniük. Szombaton például rang- adó vár rájuk, a Fejér-B.Á.L. Veszprém vendégei lesznek.