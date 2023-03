Boros Lajos a Várpalotai Evangélikus Egyházközség meghívására érkezett Várpalotára.

– Ha egy olyan életet, mint amilyen az enyém volt, az Isten gyökeresen meg tudott változtatni, akkor nincs senki a világon, akit ne tudna, ha az ember akarja ezt – vallja az előadó, aki fél életét rácsok mögött töltötte.

Kendőzetlenül tárta fel múltját a hallgatóságnak. Ezzel szemben most egy családos, boldog életet élő, missziókat teljesítő ember, aki beszélt a megesett változásról és jelenlegi Istenhívő énjéről.

– A váci fegyházban találkoztam egy másik emberen keresztül Istennel. Addig önpusztító életet éltem. Napi két doboz cigaretta mellett – amikor kint voltam – mindennapos részegség jellemzett, s tűszúrások éktelenkedtek rajtam. Olyan mélyen voltam, hogy attól féltem, az életemet már senki és semmi nem tudja megmenteni. Már én is lemondtam magamról, 22 évet töltöttem börtönben. A rácsok mögött azonban találkoztam Istennel. Utat mutatott nekem, s ahogy a példám is mutatja: általa a legnehezebb helyzetből is van kiút – hangsúlyozta Boros Lajos.

A férfi elmondta, életét az változtatta meg, hogy valaki nem szégyellte, hanem felfedte az evangélium igazságát és ő belekapaszkodhatott. Magyarországi, erdélyi és székelyföldi börtönöket járva misszióját azért tartja fontosnak, mivel önmaga is meg tudott változni, ezért nincs olyan ember a világon, akit Isten ne tudna megszólítani és a helyes útra terelni.