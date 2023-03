Búcsú az installációtól Veszprémben

Leszerelték a napokban a Verancsics Faustust ábrázoló installációt a Szabadság téren, írta meg a Napló. A Veszprém történetéhez kötődő polihisztor, Verancsics Faustus, dalmát származású várkapi-tányt ábrázoló látványosság az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat nyitóhetében került ki a belvárosba. – Az volt a cél, hogy amíg műszakilag lehetséges, kint maradjon az installáció, az el-múlt napok szeles időjárása után azonban jobbnak láttuk leszerelni – mondta a lap érdeklődésére Müller Mihály, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros programsorozat sajtófőnöke. Hozzátette, kevés olyan alkotás volt látható az elmúlt időszakban a városban, amely ennyire inten-zív – akár pozitív, akár negatív – érzelmi reakciókat váltott volna ki. Ugyanakkor hozzájárult ahhoz, hogy ismertebbé tegye Verancsics nevét a városban, valamint az installáció felhívta a figyelmet az EKF-programsorozatra is. A lap kérdésére, visszatérhet-e még a városba a bábu, Müller Mihály el-mondta, az installáció rövid távra készült, anyagát megviselték az időjárási körülmények, ezért a veszprémiek elbúcsúzhatnak tőle.

Téltemető mulatságot tartottak Várpalotán

Jelmezes felvonulással és kiszebábégetéssel próbálták elűzni a telet idén is a Bán Aladár Általános Iskola diákjai, akik sípokkal, dobokkal és kereplőkkel felszerelkezve járták körbe a napokban a Té-si-dombi lakótelepet, számolt be a veol.hu. Az elmúlt évtizedekben országszerte számtalan télűző, tavaszköszöntő néphagyomány éledt újjá, a várpalotai intézmény alsó tagozatos diákjai is több alka-lommal jártak a Moha községben évente megrendezett tikverőzésen. – Közel 10 évvel ezelőtt aztán úgy döntöttünk, hogy saját rendezvény szervezésébe fogunk. A vi-dám, télűző felvonulást a városrészben élők is szívesen fogadták, sokan biztatják a gyermekeket, s be is állnak a menetbe, amikor körbejárják tanulóink a lakótelepet – mondta el Molnárné Nátrán Piroska, a Bán Aladár iskola intézményvezető-helyettese. A vidám menethez idén is csatlakoztak a szülők mellett a városrészben élők is, így mintegy 200 ember sétált körbe a Tési-dombon, hogy hangosan hirdesse: rövidesen vége a télnek.

Célkeresztben a krimi Veszprémben

A krimi műfajjal is kiemelten foglalkozott a napokban véget ért Holtszezon fesztivál. Az egyik be-szélgetés a magyar tenger és a krimi kapcsolatát boncolgatta Szlavicsek Judit, Zajácz D. Zoltán, Kellei György és a moderátor, Kálai Sándor segítségével a Kunsztban, telt ház előtt, számolt be a Napló. Zajácz D. Zoltán, aki az elmúlt években a Balaton-trilógiával (Véres, Haragos, Dermesztő Balaton) tűnt fel, egy sokaknak talán új dologgal nyitotta a diskurzust, ugyanis kiderült, előzmény-regényt ír, amely főhőse, Adorján Máté első sikeres nyomozásáról szól majd. A motiváció kérdése kapcsán Szlavicsek Judit elmondta, három korszak volt az életében mindezek kapcsán: olvasói ra-jongással kezdődött, majd ez átváltott az egyetemen szakmai érdeklődéssé. Néhány éve jutott el oda, hogy a krimiben nyújtana valamit. Kellei György tizenkét éves korában lelt rá Graham Greene egyik könyvére, és azonnal az angol író rajongójává vált. Amikor újságíró lett, akkor kezdődött számára a krimiírás. Az alkotók első balatoni emléke apropóján Zajácz D. Zoltánnak szülei vállalati üdülője volt meghatározó, aztán a zánkai úttörőtábor hagyott mély nyomokat benne. A Balatonnál – és a fővárosban – lehetett nyugati turistákkal találkozni. Szlavicsek Juditnak szintén az úttörőtábor volt az első mindezek kapcsán, csak a „másik oldalon”, a déli parton. Kaposváriként ez bevett szo-kás volt számára, ugyanakkor szerinte generációja minden tagjának vannak táborozós élményei, pozitívak és negatívak is. Ma már a Balatonnál lakik az írónő. Kellei György megjegyezte, a kato-

naságnál töltött éveket leszámítva az egész életét a Balatonnál töltötte, nem is tudna elszakadni a helytől. A kerekasztal-beszélgetés végén Kellei György az I. Magyar Krimifesztivál Életműdíját vehette át.

Élmezőnyben Veszprém

Kiemelkedik a hazai nagyvárosok közül Veszprém a gazdasági helyzet, a fenntarthatóság és az élhe-tőség szempontjából – állapította meg egy közelmúltban készült kutatás, írta meg a veol.hu. Sikos T. Tamás és Szendi Dóra A hazai megyei jogú városok gazdasági és környezeti fenntarthatóságának mérése 2020–2021 című tanulmánya a Központi Statisztikai Hivatal Területi Statisztika című folyó-iratában jelent meg a közelmúltban. Azt írták, a rendszerváltás után a város gazdasága megsínylette a nehézipar leépülését, azonban később a tőkeerős multinacionális vállalatok betelepülése segített a településnek innovációs képességének növelésében. A felmérés eredményét Brányi Mária alpolgár-mester (Fidesz–KDNP) ismertette a napokban tartott közgyűlésen. A tanulmányban a fenntartható-sággal kapcsolatban a kutatók három pillért vizsgáltak a fővárost követő 25 legnagyobb hazai tele-pülésen: környezet (természeti környezet, erőforrás- és hulladékgazdálkodás); gazdasági verseny-képesség és sokszínűség, valamint helyi társadalom (emberek, életkörülmények). A vizsgálat ered-ményeként a városok gazdasági és környezeti szempontú komplex fenntarthatósági rangsorát állítot-ták fel. A kutatók öt csoportba sorolták a hazai nagyvárosokat az eredmények alapján. A legdinami-kusabban fejlődő és legélhetőbb kategóriába két város került: Veszprém és Győr. A tanulmányban azt írták, a két város komplex indexei alapján Győrnek a munkalehetőségekben és az innovációban, Veszprémnek az élhetőségben és a fenntarthatóságban erősebb a pozíciója.

Megugrott az influenzások száma Veszprém vármegyében

Emelkedett a légúti megbetegedések miatt orvoshoz fordulók száma Veszprém vármegyében febru-ár közepén, írta meg a Napló. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból kiderül, a vármegyé-ben több mint 7700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel a 7. héten, ez mintegy 3,6 százalékos emelkedés az előző héthez képest. Jelentősebb a változás az influenzaszerű megbetege-déseknél: a betegségre jellemző tünetekkel több mint kétezren keresték fel orvosukat a vármegyé-ben, ami harmincszázalékos növekedés az egy héttel korábbihoz képest. Országosan 282 ezren for-dultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel február közepén, közülük 54 ezer betegnél influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak.

Felújítják a zeneszerző szülőházát Veszprémben

Megújul az Auer-ház a vármegyeszékhelyen a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával, számolt be a veol.hu. Mint ismert, a világhírű muzsikus, hegedűművész, zenepedagógus, karmester és zeneszerző Auer Lipót Veszprémben született, és kisgyermekkorát a városban töltötte. Ezekben az években a mai Thököly Imre utcában található házban lakott, amelyet az épület falán egy bronzból készült emléktábla, Diénes Attila szobrászművész munkája is hirdet 2011 óta. Auer Lipót szülőházát idén az EKF-program támogatásával felújítják, és az épület udvara is megújul úgy, hogy alkalmas legyen kisebb rendezvények megtartására és kiszolgálására – tájé-koztatott a Bakony–Balaton Media Kft. Hozzátették, az épület keleti oldalán egy hangszerkészítő műhelyt alakítanak ki bemutatóteremmel, így a látogatók megismerkedhetnek különböző hangsze-rek – elsősorban a hegedű – készítésével. Emlékeztettek, az önkormányzat EKF-forrásból 2021-ben vásárolta meg az országosan védett műemlék épületet, hogy az művészotthonként működjön, és udvarán szabadon átjárható közösségi tér jöhessen létre. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturá-lis Fővárosa program 274,2 millió forint támogatást biztosít a projekt megvalósításához.

A diktatúra áldozataira emlékeztek Lovason

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján koszorúzásokkal egybekötött megemlékezést rendezett Lovason a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet, írta meg a Napló. A Stefanovszky-ház udvarán Lovasi Jenő (1911–1956) magyar királyi főhadnagy, az 1956-os Lovasi Nemzeti For-radalmi Bizottság elnökének emléktáblájánál Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szer-vezet országos elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Berkes Péter plébános mondott imát a kommunizmus áldozatainak lelki üdvéért. Kovács Mária Györgyi, az ősei ingatlanját néhány éve visszavásárló unoka megemlékezését követően koszorúkat helyeztek el a tragikus sorsú 56-os for-radalmi vezető és családja emlékére, ezután a tiszteletadás a faluháznál folytatódott.

Szelíd metszés a szőlőben

A négy hektáron gazdálkodó Laposa Zsófia már karácsony óta ollóval a kezében jár ki a birtokra, ahol a hazánkban még nem elterjedt szelíd metszést alkalmazza, számolt be a veol.hu. – A metszés a szőlőművelés koronája. Ilyenkor minden látszik, látom a növekedéserélyt, a tőke vita-litását, azt, hogy hol volt betegség, de a támrendszer esetleges problémáit is. Ilyenkor az egész elő-ző évet áttekinthetjük, és a következőt is meghatározhatjuk. Ami a szelíd metszést illeti, Olaszor-szágban, Franciaországban gyakran alkalmazzák, az a lényege, hogy a tápanyagszállítási útvonalat tiszteletben tartja a gazda. Úgy vágja a vesszőt, hogy a nedvkeringés folytonosságát megőrizve, minél kevesebb vágási sebet ejtsen. Ennek eredményeként egészségesebb, ellenállóbb, hosszabb élettartamú szőlőre számíthatunk – mondta Laposa Zsófia.

Szerződést hosszabbított a fiatal balatonfüredi szélső

Szerződést hosszabbított Bóka Bendegúz, a Balatonfüredi KSE saját nevelésű, válogatott szélsője, írta meg a Napló. – Válogatott balszélsőnk, a füredi nevelésű Bóka Bendegúz újabb két esztendővel meghosszabbította egyesületünkkel a 2023. június 30-án lejáró kontraktusát – jelentette be a napok-ban a klub. A 29 éves Bóka rövid szegedi kitérő mellett végig a balatonfürediek NB I.-es kézilabda-csapatát erősítette pályafutása alatt. A balatonfürediek több problémával is küzdenek, sérült első számú irányítójuk, Szöllősi Balázs, illetve a két balkezes átlövő, Milan Gostovics és Dejan Malino-vic sincs egyelőre bevethető állapotban.

Gyógyulás modern környezetben az ajkai kórházban

A befejezéséhez közeledik az ajkai Magyar Imre Kórház többmilliárdos fejlesztése, számolt be a veol.hu. Nagy Zoltán főigazgató elmondta, a közel két és fél milliárdos beruházás rövidesen elké-szül: április közepére az ajkai és egyben a megyei fertőzőellátást biztosító épület teljesen megújul. A régi infektológiai osztály dolgozói gyönyörű, új környezetben tudják majd ellátni feladataikat, és a betegek biztonsága és komfortérzete is jelentősen javulni fog. A fertőzőosztály épületének megújí-tását a kormány szinte magáénak érezheti, hiszen a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság valósít-ja meg a beruházást saját forrásból. Lehetővé válik, hogy Ajka és a megye lakossága olyan épület-ben jusson infektológiai ellátáshoz, ami Magyarországon egyedülálló – hangsúlyozta az intézmény főigazgatója. Az új épület négy szintből áll majd, amelyből a legfelső teljes szint az ápolószemély-zet pihenésére, a következő kettő a betegellátásra, a földszint a betegfelvételre és a diagnosztikára fog szolgálni. Az épületben 30 ágyon, modern körülmények között gyógyulhatnak majd a betegek, egy-, két- és háromágyas kórtermekben, melyek mindegyikét vizesblokkal és zsilipelhető bejárattal alakítják ki.