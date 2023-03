A központi ünnepséget követően a városban több ünnepi program is zajlott: a nap folyamán ingyenesen látogatható volt az Én középszerű ember nem leszek című Petőfi-kiállítás, melyet kurátori tárlatvezetéssel tekinthettek meg az érdeklődők a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában, a Kékfestő Múzeumban hajfonás, madárka-, pántlika-és kokárdakészítés várta a gyerekeket.

Fotós: Haraszti Gábor

Délután a Pápai Huszár Egyesület és a Hagyományok Hegye közös családi napra várta az érdeklődőket az Öreghegyben, a Hagyományok Hegyén. E két rendező egyesület az ünnephez kapcsolódva több éve megrendezi a jó hangulatú családi délutánt. Az idei évre is igyekeztek színes és érdekes programokkal készülni: mint Nagy Zoltántól, a Hagyományok Hegye Egyesület alelnökétől megtudtuk, volt kiállítás, szablyavívás, katonai toborzás, sőt, egy fotó erejéig bárki magára ölthette a korabeli ruházatot és fegyverzetet.

– Többfajta öltözéket, tüzérségi, nemzetőri és sorgyalogsági ruhát is felpróbálhattak a gyerekek, puskát és kardot is a kezükbe vehettek, természetesen olyan fegyvereket hoztunk el, melyek teljesen ártalmatlanok. Egy sorozóbizonyítvánnyal is készültünk a fiataloknak, ez azt tanúsítja, hogy ügyességben és bátorságban egyaránt méltóak arra, hogy a pápai honvédsereg tagjai legyenek – tájékoztatott az alelnök, aki hozzátette, az eseményen a vendégek szórakoztatására a talpalávalót a huszárzenekar játéka biztosította.

A családi napra az MH. 47. Bázisrepülőtér toborzói is ellátogattak, akik igyekeztek népszerűsíteni és vonzóvá tenni a katonai pályát.