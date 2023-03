– A kitüntetés nemcsak az enyém, hanem városomé, a Kisfaludy MKKE csapatáé és természetesen a családomé, a barátaimé is – mondta Oszkai Réka az ünnepélyes esemény után, aki kollégáival több mint száz kulturális, közművelődési rendezvényt szervezett tavaly. 2022-t Sümegen alapvetően meghatározta Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulója, amelyhez kapcsolódva szervezték meg a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a Kisfaludy 250 rendezvénysorozatot, amely Sümeg híres szülöttéhez kapcsolódó konferenciával indult, és számos kulturális, irodalmi, történelmi eseménnyel folytatódott. Oszkai Réka fontosnak tartotta azt is, hogy a Kisfaludy-kultuszt ne csak rendezvényekkel építsék, hanem a Kisfaludy Sándor Emlékház megújításával is. Ennek jegyében tavaly sikerült az emlékház felújítási dokumentumait elkészíteniük, amelyhez már konkrétan lehet forrásokat keresni.

Réka kulcsszavai között szerepel az értékteremtés, a hagyományőrzés, amelyek beépülnek és megjelennek a sümegi eseményeken, legyen szó húszfős könyvbemutatóról vagy ezreket megmozgató fesztiválról. Kiemelten kezeli a minél szélesebb körű kapcsolattartást, hiszen szakmai munkája eredményességének nélkülözhetetlen eleme a helyi, térségi, megyei, regionális és országos szintű kapcsolati háló fenntartása, működtetése.