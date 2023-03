Előretört a veszprémi Pannon Egyetem

A felvételik előzetes adatai alapján a Pannon Egyetem számos kategóriában maga mögé utasította az ország felsőoktatási intézményeit, írta meg a Napló. Az idén összesen 4943 diák adta be a jelentkezését a Pannon Egyetemre, ami az előző év hasonló időszakához képest kimagasló, 49 százalékos növekedést jelent. Ha csupán azokat a jelentkezőket vizsgáljuk, akik első helyen jelölték meg a veszprémi Pannon Egyetemet, az eredmény még látványosabb: a tavalyi általános felvételi eljáráshoz képest 60 százalékkal nőtt a jelentkezők száma, ami az országos átlagnak több mint a kétszerese. Az adatok alapján 2023-ban a háromezer főnél több jelentkezővel rendelkező felsőoktatási intézmények között a Pannon Egyetem az egyik legdinamikusabban növekvő, míg az országos listán az első helyes jelentkezések növekedési tendenciáit tekintve is minden más egyetemet sikerült maga mögé utasítania. A Pannon Egyetemre első helyen jelentkező hallgatók száma a tavalyi felvételihez képest tovább nőtt, 2023-ban tehát a jelentkezők 52 százaléka magabiztos a választásában, és a veszprémi egyetemen tervezi a jövőjét.

Házias sütemények és ünnepi dekorációk Veszprémben

A húsvétra hangolódást segítette szépségekkel, finomságokkal az Óváros piac Veszprém központjában a napokban, számolt be a veol.hu. A nyuszik kerámián, mézeskalácson, kosárkán, cukormentes nyalókán és még számos formában megjelentek. A látogatók nézelődés közben kóstolhattak egyebek közt szarvasgombakrémet, sáfrányszörpöt. Bándról kézműves sört, Hárskútról pedig sajtkészítő érkezett a vásárba. A tálcákra rakott házias süteményeknek már a látványa elvarázsolta a nosztalgiázni vágyókat, ahogy a francia cukrásztermékek, például a macaron szintén csábítóan vonzotta színeivel a desszertek ínyenceit a barkaágak, száraztészták, rusztikus ajándéktárgyak, friss zöldségek, fűszeres szörpök mellett. A kerámiaszépségek között nyuszis tálca és tojásfára akasztható, tojássárgája színű tojásformák is szerepeltek a kínálatban.

Pápai városbarátok kerekasztala

Hosszú, mintegy négy hónapos téli szünet után idén először tartott egyleti ankétot a pápai Petőfi Városbarát Egylet (PVE), írta meg a Napló. A lokálpatrióta civil társaság kerekasztalának aktualitását ezúttal egyebek mellett az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója adta. Az egylet elsőként a 200 éve világra jött névadójáról, az egykori pápai diákról, Petőfi Sándor költőről, másodsorban az idén 150 esztendeje született és 90 éve elhunyt Ferenczi Sándor pszichoanalitikusról, néhai pápai huszárezredorvosról emlékezett meg. A PVE ügyvivője, Kerecsényi Zoltán a neves szépíró-irodalomtörténész Milbacher Róbert nemrégiben megjelent Legendahántás című kötetét ismertette a helyet foglalóknak, abból is a Petőfire vonatkozó passzusokat. Az egylet önkéntesei, Antal Ferencné és Mező Lászlóné József Attila Amit szivedbe rejtesz – Freud nyolcvanadik születésnapjára című versét, valamint Márai Sándor író-újságíró Ferenczi Sándorról szóló visszaemlékezését tolmácsolta a hallgatóságnak. Ferenczi Sándor az első világháború idején, 1914 és 1916 között szolgált Pápán katonaorvosként. Mint a Pápai Királyi Honvéd Huszár Ezred főorvosa szolgálata idején lefordította és megjelentette Sigmund Freud Három értekezés a szexualitás elméletéről című munkáját. Ferenczit 1915 őszén látogatta meg Pápán Sigmund Freud.

Működnek a digitális kijelzők a veszprémi buszmegállókban

Hat veszprémi buszmegállóban már tesztüzemben működnek az utastájékoztató digitális kijelzők, számolt be a veol.hu. A szerkezeteket a hotel és az autóbusz-állomás két-két megállójában, valamint a Veszprémi Petőfi Színház és a Komakút téri megállók azon oldalára helyezték ki, ahol a belváros felé haladó járatok állnak meg – írta a lapnak küldött válaszában a V-Busz Kft. A digitális kijelzők a járművek fedélzeti eszközeivel kommunikálva, valós időben jelzik a buszok érkezését az utasoknak. A társaság közölte azt is, a tesztüzem várhatóan március második felében véget ér. A jelenlegi buszmegállók mellett a vasútállomáson kerül ki még két kijelző az idei év első felében. Az utastájékoztató kijelzők létesítését a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-től kapott támogatásból finanszírozta a közlekedési cég.

Méltó emléket állít az uzsai bányának

Idén elkészül Uzsán a bányászemlékpark kialakítása, amelyhez a szükséges követ a helyi bánya biztosítja. A programok között újra helyet kap a képzőművészek nyári tábora is, írta meg a Napló. A különféle bányászati gépekkel évek óta egyre bővülő emlékparkot idén átadják, de a már látható gépek iránt eddig is nagy volt az érdeklődés. A park emléket állít az ötvenes években épült bányának, a dolgozóknak és a falu egykori lakóinak egyaránt. Egy munkagép kotrókanalát helyezik még el a területen, ahol látható egy bányagép, kovácsoláshoz használt kalapács, fúrógép, és kőfal is épült. A művelődési ház és udvara ad helyet már két éve a képzőművészek nyári táborának, amelyet idén újra megrendeznek a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával. A tábort kéthetes fesztiválprogrammal bővítették ki, színdarab, koncert, több gyermekprogram várja idén is az érdeklődőket.

Százmilliós fejlesztés Pápán

A Terület- és településfejlesztési operatív program (Top) sikeres pályázatának köszönhetően környezetbarát módon üzemeltethető horgászközpontot alakítanak ki a Pápai Húsos Horgászegyesület borsosgyőri taván, számolt be a veol.hu. A fejlesztéssel a gyermekek és a fogyatékkal élők is megtalálhatják kedvenc időtöltésük megfelelő feltételeit. A Pápai Húsos Horgászegyesület horgásztavainak turisztikai célú infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projektre 98,6 millió forintot nyert el a szervezet, mely 2021 márciusában nyújtott be támogatási kérelmet, amit novemberben pozitívan bíráltak el, így 2022 januárjában elindulhatott a projekt megvalósítása. A tájékoztatón jelen volt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki úgy fogalmazott, a turisztikai fejlesztésből nemcsak az egyesület, de a város és a térség is profitálhat. Varga-Kovács Beatrix projektmenedzser elmondta, a közel húsz hónapot felölelő fejlesztés során megújul a tavak elérését szolgáló bevezető út és a stégekhez vezető gyalogút, továbbá a terület védelme érdekében kerítést állítanak fel. – Nyolc, napelemmel működő kandelábert, négy okoslámpaoszlopot és napelemrendszert is kihelyeznek, tíz stéget akadálymentesítenek, ezenfelül egy mesterséges gyermekpartot alakítanak ki, sőt a közösségi ház is megújul – sorolta a terveket a menedzser.

Telt házas várpalotai koncert

Idén is megrendezte hagyományos tanári hangversenyét a várpalotai zeneiskola. A Thury-vár rendezvénytermében tartott koncert repertoárja a zenetörténeti korszakok széles palettáját ölelte fel a barokk kortól egészen napjainkig, írta meg a Napló. A Thury-vár rendezvénytermében telt ház előtt megtartott koncertről Mátrai Balázs, a zeneiskola tagintézményvezető-helyettese elmondta, a szervezésekor szem előtt tartják a tradíciókat, de emellett minden alkalommal újdonságokat is próbálnak csempészni az előadásokba. A zeneirodalom nagyjainak művei természetesen minden évben a repertoár részét képezik, ám a hangversenyen – ahol a tanárok mellett tehetséges diákok ugyancsak a közönség elé léptek – újdonságok is felcsendültek. A közös tanári művet ezúttal nyitányként adták elő, míg a koncert végén az iskola eleddig még név nélküli, ám most debütáló zenekara mutatkozott be egy saját szerzeménnyel, valamint a Nagy pénzrablás című népszerű filmsorozat betétdalaként is jól ismert Bella ciao című slágerrel.

Hatvanéves az ajkai zeneiskola

Vörös Szilvia nemzetközi hírű operaénekes is fellép a tervek szerint az ajkai Kocsár Miklós Zeneiskola fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából szervezendő gálakoncerten, amelyet május 26-án este hat órakor tartanak a Nagy László Városi Művelődési Központ színháztermében, számolt be a veol.hu. A gálakoncert az Ajkai Napok programsorozat első rendezvénye lesz. Szücs Krisztián intézményvezető, az iskola egykori növendéke elmondta, hogy a rendezvény fővédnöke Kocsár Miklós özvegye, Herboly Ildikó, a koncertre meghívást kapott fia, Kocsár Balázs, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója. Az intézménynek Szücs Krisztián a hatodik vezetője. Az első kettő már nem él, Erdélyi Tibornét, Meggyes Miklósnét és Cserményi Zsoltot, valamint minden tanárt, aki a kezdeti években tanított, és az elsők között végzett növendékeket meghívták. Az induláskori tanári karból már senki nem él, de olyan, aki 50–55 évet tanított, sok van. Több egykori növendék ma már tanárként van jelen az intézmény életében. Az ünnepség a kamarakoncertjén sokan szeretnének zenélni, ezért szólóprodukciók helyett kamaracsoportokat alakítanak. A műsort az iskola udvarán tanár-diák találkozó követi. A jeles alkalomra jubileumi kiadvánnyal is készülnek.

Felújították az udvari játékokat Nagyalásonyban

Az elmúlt évben jelentős volt a fejlődés Nagyalásonyban a pályázati támogatásokat és az önerős fejlesztéseket illetően egyaránt, írta meg a Napló. Támogatásból vásárolt a település vezetése hangtechnikát a kisebb eseményekhez, és fénymásolót szereztek be. Pályázati támogatás, 5,8 millió forint segítette a kommunális eszközök beszerzését: fűnyíró kistraktort és ahhoz pótkocsit, hótoló lapátot vásároltak. A hivatal épülete hasonló módon újulhatott meg, arra közel 30 millió forintot kaptak. Az összegből szigetelés készült, légkondicionáló berendezéseket és napaelemes rendszert vásároltak, kazánt cseréltek. A megyei könyvtár segítségével fellépők színesíthették a gyermeknapi, falunapi műsorokat, és jól jött a támogatás a Mikulás- és az adventikoszorú-kötés programhoz is. Önerőből, csaknem egymillió forintból vásároltak és építettek mobil garázst, amely a falugondnoki busz védelmét is segíti. Az óvodában az öt évvel ezelőtti felújítás nem terjedt ki az udvari játékokra és a benti bútorokra. Ezért most 900 ezer forintból felújították a kinti játékokat, laptopot vásároltak a foglalkozásokhoz, ötven gyermek részére vettek új öltözőszekrényt. Szemléltető eszközöket, készségfejlesztő játékokat, továbbá a pedagógusok részére bútorokat szereztek be, minderre összesen 1,7 millió forintot költöttek önerőből. Megvalósult a Ludas-tó melletti játszótér felújítása és minősítése közel kétmillió forintos összegből.

Szigetszentmiklóson maradtak alul a veszprémi kosárlabdázók

Súlyos vereségbe szaladt bele a Veszprém Kosárlabda Klub az NB I/B Piros csoport alapszakaszának 24. körében, számolt be a veol.hu. A sereghajtó előzetes terve az volt, hogy taktikáját a közelgő alsóházi rájátszásig csiszolja. Az első negyed kiegyenlített volt (9-11), a vendégek jól tartották magukat (20-18), aztán a tabella 7. helyezettje szép lassan átvette a párharc irányítását (28-21). Később a nagy kedvvel pattogtató és esélyesebb hazaiak fokozatosan elhúztak (32-22), már nem ültek úgy a veszprémi triplakísérletek, ám a mieink nem csupán támadásban, védekezésben is mind passzívabbak lettek (52-35). Udemezuék a fordulást követően közelebb lopództak a másik oldalhoz (58-49), de az ellen 65-53 után megint megrázta magát: megtörte a bakonyiakat és folyamatosan növelte az előnyét (79-55), ami a zárófelvonás előtt 30 pontosra hízott (87-57). Az utolsó etapban sem volt ellenszer a pompásan célzó, a 34. percben már száz pont felett járó BKG ellen (102-69), amely a lefújásig majd félszáz pontot tett a felek közé (123-74).