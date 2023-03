A veszprémi, tapolcai, devecseri tagok mellett ott voltak még esztergomi, budapesti, szolnoki, sőt, szlovákiai búvárok is, eddig egyetlen alkalommal sem gyűltek össze ennyien – tudtuk meg a szervező egyesületi tagtól, Szabadka Andreától.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

- Karcsit mindannyian nagyon szerettük, el sem tudjuk hinni, hogy már nincs velünk. Mindössze 64 esztendősen hunyt el. Negyven éven át búvárkodott, több mint tíz éve minden esztendőben ott volt Tapolcán a víz világnapján és a szilveszteri fürdést megelőző merüléseinken. Sőt, merült a barlangban is, és még készült oda visszatérni, hiszen szívügye volt a tapolcai barlang és tó. Ahogy azt szintén tervezte, hogy oktat még. Összefogta a csapatot, tele volt lelkesedéssel, tervvel, életvidám, pozitív személyiség volt.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

- A tapolcai merülésen a fényképe volt már csak velünk, és mécsest gyújtottunk rá emlékezve. Kilencen merültünk, és több mint húsz búvár segítette a partról a munkát, vagy csak emlékezett és gyönyörködött a tóban a szép időben. Sosem voltunk még ennyien. Szeretnénk a jövőben is visszatérni évente kétszer, és egy arra alkalmas helyen Karcsi emléktábláját is elhelyezzük majd – mondta Andi, és hozzátette, hogy a hétvégi merülésen a gyakorlat mellett a talált hulladéktól is megszabadították a tavat, majd sokáig beszélgettek, felelevenítették a közös emlékeket, jó hangulatban töltötték a délutánt.