Fabó Péter hozzátette, március 15-e nehezen kapta meg az őt megillető helyet. A forradalom utáni 50 évben csak megtűrt, csendes megemlékezéseket tartottak, 1988-ban indított petíciót a Fidesz a munkaszüneti nappá minősítésért. Az országgyűlés megszavazta a javaslatot, így 1989-től március 15. már megkapta a neki járó tiszteletet. - Több mint 100 olyan év volt, amikor nem tiszteltük meg Kossuth, Petőfi, Széchenyi személyét, a 13 tábornokot, a hősöket, akik életüket adták a szabadságért. A polgármester kiemelte, sok támadást kap az Európai Uniótól Magyarország kormánya, mert nem állunk be a sorba, de meg kell érteniük, hogy a határon vagyunk és meg kell védenünk Magyarországot. A családjainkat, az eredményeinket. Szomorú, hogy határaink mellett, ahol a túloldalon is magyar honfitársaink élnek, háború dúl. -Minden törekvést támogatnunk kell, amely a békéért cselekszik. Össze kell zárnunk és ki kell maradnunk ebből a konfliktusból, mert ez nemzetünk érdeke! A 48-as hősök gondolatai manapság is fontosak, hogy legjobb tudásunk szerint adjunk a közöshöz, legyen szó akár nemzetünk békéjéről, hazánk szuverinitásáról, városunk, közösségeink építéséről, hangsúlyozta. Az ünnepi gondolatok után koszorúkat helyeztek el a szobornál, majd az iskolások szép műsort adtak.