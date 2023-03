Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a választókerületben a programnak köszönhetően több milliárd forinttal tudta támogatni Magyarország kormánya a kistelepülésen élőket. Kiemelte, hogy a falubusz jelentősége igen nagy egy kistelepülés életében, hiszen ez egy olyan helyi szolgáltatás, amelyet főként az idősek igényelnek, nagy segítséget nyújt a kistelepülésen élők számára.

Horváth Zoltán polgármester kiemelte a magyar kormány támogatásának fontosságát, a Magyar falu program szerepét, amely lehetővé tette több település, köztük Doba számára is, hogy falugondnoki busszal gyarapodhasson a falvak járműparkja. Elmondta, hogy a busz használatba vétele még tavaly decemberben megtörtént, könnyebbé téve ezzel a falu lakóinak mindennapjait.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a nyolcszemélyes, modern jármű elődjét, a régi falugondnoki buszt a pályázatnak való megfelelés miatt erdélyi testvértelepülésük, Doba (így nevezik az erdélyi települést is) részére még decemberben át is adták.