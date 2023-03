Fekete János, a Gyermekeinkért ’91 Alapítvány kuratóriumi elnöke az átadás előtt bemutatta az alapítványt; kiderült, nemcsak az egészségügyet támogatják több mint 30 esztendeje, hanem az ehhez kapcsolódó más tevékenységeket is. Segítő szándékuk családi indíttatásból ered, gyermekük kapcsán. Azóta próbálnak segíteni: az elmúlt évtizedekben félmilliárd forinttal támogatták a gyógyító munkát alapítványukkal. Egy baráti beszélgetés után nemrég a tankerület védőnői szolgálata került fókuszba, az, hogy miként tudnának segíteni.

Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója azt emelte ki, hogy a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatnak szerteágazó a feladata. Ezen belül a korai fejlesztésben nagy változások történtek, aminek eszközigényei vannak. Az új eszközökön túl azért mondott köszönetet az igazgató, hogy vannak emberek, akik ezt felkarolják, és segítik a munkát, hiszen nélkülük nem működne a rendszer.

Szedlák Bernadett, a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója elmondta, a korai fejlesztés nagy figyelmet kapott az elmúlt években, komoly pályázati támogatás is érkezett mindezek kapcsán, ami el is jutott azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Beszélt arról is, hogy a korai fejlesztést – mint szolgáltatást – a gyermek születésétől egészen az óvodába lépéséig nyújtják a családoknak. Elárulta, a Gyermekeinkért ’91 Alapítványtól az kérték, hogy tagintézményeik hozzájuthassanak olyan fejlesztő dobozokhoz, amelyben a Seed Fejlődési Skála eszközei találhatóak, amivel diagnosztizálni tudják azt, hogy a kisgyermek milyen eltérést mutat a normál fejlődéstől. Mindezek mellett olyan matracok is kerültek a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaihoz, amelyek a fejlesztéshez és a terápiához elengedhetetlenek.