Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kiemelte, a VEB 2023 EKF programjai a közösségekről szólnak, mert cél egyfelől, hogy az országnak ez a térsége, a táj szépsége felvegye a versenyt a nyugat-európai helyszínekkel. Cél az is, hogy erősítsék a közösségeket, melyek egységben élnek. A művészek nyilvánosságot teremtenek, mely ismertebbé teszi a térséget. A VEB 2023 EKF infrastrukturális beruházásai is a közösséget szolgálják, ilyen a vörösberényi kolostor épület. A miniszter reményei szerint a hely megújulása új életet is jelent majd, mely a programokkal közösségi színtér, emberek találkozóhelye lesz. A kultúra ugyanis hidat jelent egyének és közösségek között is.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő méltatta a közösségeket, a kolostor, a szépen kialakított kert és a Szent Ignác-templom szakrális jelentőségét. Felidézte Kerényi Imre munkásságát, aki azt mondta, nemzetépítés történik a magtár, a kolostor felújításával. A képviselő kiemelte a rendkívül gazdag programkínálatot, melyeket az említett helyszíneken rendeznek majd.