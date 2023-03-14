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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém megye az elmúlt napokban
Születések a megyeszékhelyen március 6-14. között.
Forrás: Pixabay-illusztráció
Március 6-án: Szuhonoszov Anna, édesanyja: Bieber Enikő; Osváth Szofia, édesanyja: Osváth-Sárfi Krisztina.
Március 7-én: Burdon Hanga Róza, édesanyja: Nagy Viktória; Kozári Mirabel, édesanyja: Kozári-Grósz Helga; Koltai Medox Ádám, édesanyja: Majer Fanni; Zagyva Bendegúz, édesanyja: Katona Zsófia.
Március 8-án: Sipos Zoé, édesanyja: Sipos Viktória; Dévényi Dominik, édesanyja: Dévényi Dánielné; Tóth Nóra, édesanyja: Tóth-Németh Szilvia; Ág Anna és Ág Lejla, édesanyjuk: Ágné Rácz Ágnes.
Március 9-én: Tóth Karolina, édesanyja: Tóth Anna Tamara.
Március 10-én: Dávid Lilien, édesanyja: Dávidné Iván Katalin; Székely Levente, édesanyja: Székely-Szügyi Zsuzsanna; Ferdinánd Olivér, édesanyja: Fogl Paloma; Kis-Kádi Dávid, édesanyja: Kuti Réka; Lipp Zente, édesanyja: Kiss Viktória Alexandra; Samu Lara, édesanyja: Strenner Anett.
Március 11-én: Szeri Mia Emma, édesanyja: Szeri-Stark Mónika; Katona Márk, édesanyja: Maurer Györgyi Regina; Kalányos Áron, édesanyja: Kalányosné Csórom Vanessza; Pap Benedikt, édesanyja: Pap Beáta.
Március 12-én: Zimics Adrián és Zimics Luca, édesanyjuk: Zimics-Illés Erika.
Március 13-án: Radics Panna, édesanyja: Radics-Sipos Nikoletta; Punk Péter Ádám, édesanyja: Punkné Ilisevics Bianka; Horváth Leticia Zsófi, édesanyja: Lakatos Cintia.
Március 14-én: Schofhauzer Petra, édesanyja: Schofhauzer Judit.