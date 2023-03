Az ajkaiak végig jártak mindent, majd mindenki ott töltött több időt, ami őt leginkább érdekelte. Megnézhették és kézbe foghatták a honvédség által használt fegyvereket, amelyekben természetesen lőszer nem volt. Egy másik helyen a légpuska-, kispuska- és lézerlövészetet kipróbálhatták. Különféle harckocsikat is testközelből láthatták az érdeklődők. A legnagyobb érdeklődést a honvédségi helikopter váltotta ki. A haditechnikai iránt érdeklődők megtekintettek egy repülőgép formájú drónt, amelyik akár három órát is képes a levegőben tölteni, az elejére épített kamerákkal minden útjába eső tárgyat, történést rögzíteni.

Az érettségi előtt álló, 12. osztályos rendész tanuló, Miskolci Dávid már tudja, útja a honvédséghez vezet. Ötödéven marad a Szent-Györgyiben, majd a Közszolgálati Egyetemre jelentkezik. Logisztikai vagy híradós tisztként képzeli a jövőjét. Édesapja Szentendrén kiképző. A napot vele töltötte, együtt néztek végig mindent. A tizedikes Korcsmáros Álmosnak kisgyermek kora óta tetszik a honvédség. Már azt is tudja, hogy a harckocsizás és a különleges műveleti egység az, ami közel áll hozzá. A nyílt napon a Leopárd-2 páncélosba be is ült. Üveges Dorina számára a tűzszerészek kutyás bemutatója volt a legérdekesebb. Kutyákkal szeretne foglalkozni, még nem döntötte el, hogy rendőrségi vagy honvédségi irányban tanul-e tovább. Kedvenc tantárgyai a köszolgálati alapismeretek, a lövészetben sikeres, versenyeken is részt vett.