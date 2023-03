Ahogy arról lapunkban beszámoltunk, az egykori gyermekkórház felújításának részeként a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. által finanszírozott ActiCity Tánc- és Mozgásközpont projektben az ingatlanon új, háromszintes, 154 férőhelyes parkolóház épült, amely nemcsak a megújult létesítményt szolgálja ki, hanem a városrész parkolási helyzetén is segít. Az Egyetem és Hóvirág utca találkozásánál – az egykori bőr- és nemibeteg-gondozó épületének helyén – készült parkolóház – amelyben 144 normál, hat mozgáskorlátozott és négy elektromos töltőállomással rendelkező parkolóhely kapott helyet – három oldala különleges borítást kapott – közölte kérdésünkre a Veszprém 2030 Kft. Az acélszerkezetű építményt automata öntözőrendszerrel ellátott, örökzöld borostyánfal teszi esztétikusabbá.

A parkolóház homlokzatát befutó növény megszűri a parkoló járművek zaját

Fotós: Pesthy Márton

A zöldhomlokzat a Magyarországon honos közönséges borostyán (Hedera helix) egyik Nyugat-Európában nemesített fajtájából, két méter magasságra előnevelt elemekből készült – írta válaszában a növényeket telepítő Green Wall Design Kft. Hozzátették, a parkolóház homlokzatát befutó növény megszűri a parkoló járművek zaját, és lombjuk képes megkötni a légszennyező anyagokat, szálló port, mikrorészecskéket. A lombfelület párologtató és így hőmérsékletet csökkentő hatása a nyári kánikulákban is érezhető lesz – hívták fel a figyelmet. A borostyán dúsan futja be a horganyzott acélrácsot: az előnevelt növényt szeptember elején telepítették, és már akkor 70 százalékos takarást biztosított, amely a következő két hónapban tovább dúsult, miután a növényzet gyökeret eresztett. A szabad földbe ültetés helyett, úgymond, „szimulálják” a természetes élőhelyüket egy szigetelt, rozsdamentes acél lemezládával, amelyet speciális vulkáni kőzettel töltöttek meg (amely könnyű és jól megtartja a nedvességet). A zöldhomlokzat akár 50 évig is megmaradhat, csekély gondozást igényel. A forró, száraz időben arra kell figyelni, hogy a növények ne száradjanak ki, ezért szenzoros automata öntözőrendszer ügyeli a megfelelő vízadagolást, míg a ládákból a felesleges csurgalékvizet elvezetik. A fagytűrő, közepes vízigényű, betegségre kevésbé fogékony növény egy év alatt teljesen benövi a rendelkezésére álló hálórendszert, ezután pedig évente mindössze két-három alkalommal, tavasszal és ősszel kell megnyírni annak érdekében, hogy szép, egységes felületet mutasson – jegyezték meg.